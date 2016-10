Schlaflos in Hainichen: Sirene ist nicht zu stoppen

erschienen am 11.10.2016



Hainichen. Fast zwei Stunden lang hat in der Nacht zum Dienstag die Alarmanlage am Schulzentrum die Einwohner der Stadt mitten in der Nacht um den Schlaf gebracht. Erst der Notdienst aus Chemnitz konnte f√ľr Ruhe sorgen. Ein eindringlicher Sirenenton aus Richtung des Schulzentrums war zu vernehmen, mehr aber auch nicht. Rettungskr√§fte r√ľckten nicht aus. "Ich wusste nicht, was da los ist. Deshalb habe ich mit der 110 die Polizei gerufen", sagte eine Anwohnerin. Die Beamten kamen gegen 1.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen aus Mittweida und suchten einige Minuten das Geb√§ude ab - vergeblich. Wenig sp√§ter kam der √ľber die Polizeidienstelle informierte Hausmeister J√ľrgen Detsch, der auch Hainichens Gemeindewehrleiter ist.

Aber auch er konnte nichts Verd√§chtiges am Schulhaus entdecken, die Sirene aber auch nicht stoppen. "Es war die Einbruchmeldeanlage, nicht der Feueralarm", erkl√§rte Detsch. "Im Geb√§ude befand sich aber niemand, allerdings lie√ü sich die Sirene nicht ausschalten." Deshalb musste er den Notdienst des Herstellers anfordern, der schlie√ülich noch aus Chemnitz anr√ľckte. Gegen 3 Uhr konnte der Experte das Signal endlich stoppen, in dem er einige Kabel kappte.

Eine Reparatur sei nun veranlasst worden, mehr k√∂nne laut Detsch nun nicht getan werden. "Wir haben als Hainichener Feuerwehr schlie√ülich schon einige Schulungen und Einweisungen vor Ort gemacht, sind also mit der Umgebung und den Gegebenheiten vertraut. Bislang hatte diese Anlage √ľberhaupt noch keinen Fehlalarm gegeben." (jl/fa)

Das Sirenen-Signal , welches die Hainichener aus dem Schlaf gerissen hat, hören Sie hier.