Schloss Ringethal: Vier Ideen lassen hoffen

Ein Urbanistik-Student der Bauhaus-Universität Weimar hat Vorschläge entwickelt, wie das alte Herrenhaus künftig genutzt werden könnte. Ob einer davon Realität wird, ist aber völlig offen.

Von Franziska Pester

erschienen am 15.10.2016



Ringethal. Ein Ortszentrum mit Gaststätte und Vereinsraum? Künstlerateliers mit Wohnungen und Museum oder gar eine Residenz für Senioren? Bei der Suche nach Nutzungsideen für das seit Jahren leer stehende Schloss Ringethal bekommt die Stadt Mittweida jetzt überraschend Hilfe: Urbanistik-Student Hans-Jacob Reinhold von der Bauhaus-Universität in Weimar hat sich intensiv mit dem unter Denkmalschutz stehenden Herrenhaus am Zschopauufer beschäftigt und überlegt, wie dem Schloss wieder Leben eingehaucht werden könnte.

"Man darf nicht auf einen Investor warten. Es ist viel zu unsicher, dass von allein einer kommt. Stattdessen muss man sich Gedanken machen, wie man das Gebäude nutzen kann und Konzepte entwickeln", sagt Jens Wagner, Geschäftsführer der Westsächsischen Gesellschaft für Stadterneuerung (WGS). Bei ihm hat Hans-Jacob Reinhold in diesem Sommer ein Praktikum absolviert. Während dieser Zeit entstand die Projektarbeit zum Ringethaler Schloss. Die WGS betreut Mittweida beim Stadtumbau, bei Neubauten und bei Fragen zum Denkmalschutz. "Deshalb beschäftigen wir uns schon eine Weile mit dem Schloss und auch mit der benachbarten alten Mühle", erklärt Wagner.

Obwohl es für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude derzeit weder einen Investor, noch ein tragfähiges Nutzungskonzept gibt, hat die Stadt das Dach des Gebäudes in diesem Jahr neu eindecken lassen und dafür knapp 400.000 Euro ausgegeben. Ein Teil der Kosten konnte mit Geld aus einem Fördertopf zur Denkmalpflege des Freistaates gedeckt werden. Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) hatte das Bauprojekt trotz der hohen Kosten befürwortet: "Das Schloss ist ein einzigartiges Denkmal, das erhalten bleiben sollte", sagte er im September vergangenen Jahres vor dem Stadtrat.

In seiner Praktikumsarbeit hat Student Hans-Jacob Reinhold den Standort des Schlosses analysiert. Positiv bewertet er die zentrale Lage in Ringethal und dass das Gebäude an zwei bekannten Wegen liegt: dem Lutherweg und dem Zschopautalradweg. Dadurch könnte das Haus in den Tourismus eingebunden werden. Zudem hebt er hervor, dass das Gebäude noch größtenteils im Originalzustand erhalten ist.

Von großem Nachteil für jede künftige Nutzung ist aus Sicht des Studenten unter anderem, dass sich das Schloss in einem Überflutungsgebiet befindet. Das Parterre sei daher nur eingeschränkt nutzbar. Außerdem sei das Gebäude derzeit von Auswärtigen nur schwer zu finden.

Tag der offenen Tür Am Sonntag ist in Schloss Ringethal von 9.45 bis 16 Uhr Tag der offenen Tür. Es werden Führungen durch das Haus angeboten. Im Foyer sind Fotos und Pläne ausgestellt. 15 Uhr stellt Hans-Jacob Reinhold bei einem Vortrag seine Ideen vor, wie das Schloss genutzt werden könnte.