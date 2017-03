Schülerfiguren über Nacht verschwunden

erschienen am 02.03.2017



Mittweida. Der Lehrer und drei Schüler sind noch da. Die anderen drei Metallfiguren der Figurinengruppe vor dem Mittweida Gymnasium am Schwanenteich sind vermutlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gestohlen worden. Über den dreisten Diebstahl schüttelt man in der Schule den Kopf.

"Ich kann mir nicht erklären, wer so etwas macht. Die Figuren sind aus einfachem Metall, haben keinen großen materiellen Wert", sagt der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, Steffen Kühn. Der ideelle Wert der Kunstwerke ist dafür umso größer. Entstanden sind die Skulpturen beim Schülerprojekt "Jugendwerkstatt zur Schulgeschichte 2012". Eine Gruppe von Schülern des Gymnasiums und der Mittweidaer Fichte-Oberschule hatte damals zusammen mit dem Chemnitzer Designer Michael Stapf Modelle entworfen, die Schüler aus unterschiedlichen Perioden des 20. Jahrhunderts in ihrer für die jeweilige Zeit typischen Kleidung darstellen. 2013 wurden die Figuren aufgestellt. Die Gesamtkosten für das Projekt betrugen 30.000 Euro, wobei ein Großteil mit Geldern aus einem EU-Förderprogramm finanziert werden konnte.

Verschwunden ist die Figur, die eine Schülerin um 1972 darstellt und eine, die einen Jugendlichen um 1969 dargestellt. Auch die Statue "Schüler Gegenwart" ist verschwunden. Zurückgeblieben sind die leeren Metallhalterungen, an denen die Figuren befestigt waren. "Um sie abzunehmen, wurden die Schrauben herausgedreht", sagt Lehrer Kühn. An einer weiteren Figur, die den Titel "Schüler um 1942" trägt, wurde der Kopf verbogen.

Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber ist angesichts des Diebstahls wütend. "Das ist eine bodenlose Frechheit" sagte er. Die Stadt habe bei der Polizei Anzeige erstattet. (fpe)