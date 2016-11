Schulessen am Gymnasium in der Kritik

Schüler und Lehrer kritisieren die Versorgung an der Mittweidaer Schule. Die Catering-Firma ist von den negativen Bewertungen überrascht. Einen abrupten Wechsel des Essenanbieters schließt die Stadt aus.

Von Franziska Pester

erschienen am 12.11.2016



Mittweida. Schmeckt es gut oder schmeckt es überhaupt nicht? Am Mittweidaer Gymnasium diskutieren Schüler und Lehrer über das Mittagessen. Bei einer von Schülern organisierten Umfrage über die Qualität der Speisen gab es laut Stadtverwaltung überwiegend schlechte Noten. Warum die Schüler unzufrieden sind, soll nun gemeinsam mit der Catering-Firma Dussmann geklärt werden.

"Es gibt schon länger Kritik am Essen", berichtete die Mittweidaer Stadträtin Ines Möbius im Schulausschuss des Stadtrates. Sie arbeitet als Lehrerin am Gymnasium und sagte, sie esse selbst gelegentlich mit Mittag. Auch ihr schmecke das Essen nicht.

Die Kritik bestätigte der für die Schulen zuständige Beigeordnete im Rathaus, Holger Müller. "Erste kritische Stimmen sind im Rathaus seit Ende des letzten Schuljahres angekommen. Vor einigen Wochen wurde uns dann vom Schülerrat das Ergebnis einer Essensumfrage übergeben, mit einem mehrheitlich negativen Ergebnis", sagte Müller. Die Frage, was genau die Schüler kritisiert haben - ob beispielsweise die Wärme des Essens, die Würze oder die Vielfalt - ließ er offen. Er betonte aber, dass die Stadt sehr unterschiedliche Meinungen über die Qualität des Essens gehört habe: sowohl negative als auch positive.

Dussmann liefert seit August 2013 das Essen für das Mittweidaer Gymnasium. Als Ende 2014 die Aufträge für die Essensversorgung in Kindergärten und Schulen der Stadt neu an die Firma Sodexo vergeben worden ist, blieb das Gymnasium bei seinem Anbieter. "Für das Catering im Gymnasium wurde ein eigener Vertrag abgeschlossen, unabhängig von den anderen Einrichtungen", so der Beigeordnete. Die Entscheidung sei mit dem Stadtrat und der Schule getroffen worden.

Beim Essenlieferant Dussmann ist man eigenen Angaben zufolge von der Kritik überrascht worden. Die Firma liefert täglich Essen für bis zu 300Schüler an das Gymnasium. Es gebe drei Menüs zur Wahl. Hinzu komme ein Imbiss-Sortiment. "Wir nehmen Kritik sehr ernst und gehen ihr nach, sobald diese uns gegenüber geäußert wird. Dafür steht in der Mensa ein Kummerkasten, und unsere Mitarbeiter sind stets ansprechbar", teilte Pressesprecherin Michaela Mehls mit. Von den Schülern sei keine direkte Kritik gekommen. Erst bei einem Gespräch mit Vertretern der Stadt Ende Oktober habe man von den negativen Beurteilungen in der Schülerumfrage erfahren. Um herauszufinden, was genau Schüler und Lehrer am Essen bemängeln, soll es ein Treffen mit dem Schülerrat geben, so die Pressesprecherin. "Danach werden wir alle angesprochenen Punkte prüfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen, um die Zufriedenheit weiter zu erhöhen."

Wie der Schulleiter des Gymnasiums, Gerd Becker, erklärte, soll darüber hinaus eine Arbeitsgruppe gebildet werden, in der Schüler, Lehrer und auch Eltern mitarbeiten. Sie soll sich mit der Diskussion um den Geschmack und die Qualität des Essens beschäftigen. "Man muss aber immer beachten, dass der Geschmack von Essen eine sehr subjektive Sache ist", so Becker.

Der Beigeordnete Holger Müller hofft, dass sich die Probleme durch die angekündigten Gespräche lösen lassen. "Wir halten es für fair, den Anbieter zunächst die Chance zu geben, sich der Kritik zu stellen", sagte er. Einen abrupten Wechsel des Catering-Unternehmens schließt er aus. Der Vertrag mit Dussmann laufe auf unbestimmte Zeit, sei aber mit einer Frist von drei Monaten kündbar. "Lässt sich die Kritik nicht zeitnah abstellen, haben wir auch die Möglichkeit zu handeln."

