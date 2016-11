Schulweghelferin: Damit keine schlimmen Unfälle passieren

Eine junge Frau ist ehrenamtlich in Altmittweida im Einsatz und hilft Schülern, sich im Verkehr zurecht zu finden. Das ist selten: Solche ehrenamtliche Helfer sind rar.

Von Franziska Pester

erschienen am 23.11.2016



Altmittweida. Mittags geht es in Zweierreihen die Straße hinauf. Dort, wo die Schulstraße die Dorfstraße kreuzt, bleibt die Gruppe stehen. Jenny Kretzschmar schaut, ob ein Auto kommt, geht in die Mitte der Kreuzung und winkt die Kinder über die Straße. Die 31-Jährige ist seit wenigen Tagen als Schulweghelferin in Altmittweida im Einsatz. Von Montag bis Freitag sorgt sie dafür, dass die Jungen und Mädchen aus Frankenau und Thalheim, die die Altmittweidaer Grundschule besuchen, sicher zur Bushaltestelle kommen. Das Engagement ist für sie eine Herzensangelegenheit.

"Wenn niemand sich als Schulweghelfer engagiert, müssten die Kinder allein bis zur Haltestelle am Ritterhof laufen. Ich habe selbst eine sechs Jahre alte Tochter und hätte Angst, dass etwas passiert", sagt Jenny Kretzschmar, die ihr zweites Kind erwartet. Die junge Frau ist gerade zwei Jahre in Elternzeit gegangen. Sie hat sich bereit erklärt, die Schüler während dieser Zeit auf dem Weg zum Bus zu begleiten. Wochentags ist sie von mittags bis zum frühen Nachmittag im Einsatz. Sie hilft in der Schule, die Frankenauer und Thalheimer zu betreuen, bis alle aus den beiden Orten Schulschluss haben. Dann läuft sie mit ihnen zum Bus, der die Jungen und Mädchen in den Frankenauer Hort bringt. "Es gibt in Altmittweida viele Leute, die die Aufgabe übernehmen könnten. Jeder, der zu Hause ist und etwas für die Gesellschaft tun will, kann sich bei der Gemeinde melden", sagt Jenny Kretzschmar.

Altmittweidas Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos) ist froh, dass sich eine freiwillige Schulweghelferin gefunden hat. "Ich habe mich sehr über das Angebot gefreut", sagt er. Die Freiwilligen gibt es nicht überall. In Mittweida gibt es laut dem Beigeordneten Holger Müller seit mehreren Jahren keine Schulweghelfer mehr. "Wir sichern die Wege von der Schule in den Hort und vom Hort in die Schule, zum Beispiel von der Pestalozzi-Schule in den Hort ,Elsa Brändström', durch unsere Erzieherinnen als freiwillige Leistung ab", erklärt Müller. Über Interesse von Mittweidaern an einem Einsatz als Schulweghelfer würde man sich freuen. "Derzeit haben wir aber weder entsprechende Angebote, noch können wir einen dringend notwendigen, zusätzlichen Bedarf erkennen", so der Beigeordnete.

In Hainichen wird die Schulwegbegleitung laut Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) seit vielen Jahren angeboten, vorrangig im Bereich Gellertstraße und Poststraße. "Dies ist vor allem für die kleineren Kinder eine gute Sache, an der wir festhalten möchten", so Greysinger. Am Frankenberger Schulzentrum hatten sich nach einem Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, mehrere Eltern engagiert und den Schülern beim Überqueren der Straße geholfen. Die Gruppe hatte sich Ende Februar aufgelöst, da sich immer weniger Freiwillige fanden.