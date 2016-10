Schwanenteichgelände putzt sich raus - nun sind die Brücken dran

Das Erholungsareal im Herzen von Mittweida soll sich bis zum Jubiläum der Hochschule im Mai nächsten Jahres in neuer Schönheit präsentieren. Für weitere Bauprojekte gibt die Stadt Geld frei.

Von Uwe Lemke

erschienen am 29.10.2016



Mittweida. Teichsanierung, Uferbefestigung, Spielplatzbau und nun die Instandsetzung der drei Brücken - die Stadt Mittweida setzt die Verschönerung des Schwanenteichgeländes fort. Dort sollen Anfang Mai 2017 die Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Hochschule in einem großen Spiegelzelt, das einer Kulturhalle gleicht, über die Bühne gehen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend zugestimmt, weitere 55.000 Euro Eigenmittel für die drei Brücken bereitzustellen.

Mit dem Geld und weiteren Fördermitteln können nun die in die Jahre gekommenen Bauwerke in Stand gesetzt werden. Bei einer Untersuchung im April 2015 waren zum Teil erhebliche Schäden an den Spannbetonplatten, den Widerlagern und an der Befestigung der Geländer festgestellt worden. "Wir wollen die Bauleistungen möglichst bis Ende November ausschreiben und diese eventuell dann im Januar vergeben", sagte OB Ralf Schreiber (CDU). Der Bau sei bis Ende April geplant, sodass zum Hochschuljubiläum Anfang Mai so gut wie alle Arbeiten bis auf wenige Restleistungen abgeschlossen sein dürften.

Zu den Neuerungen im Schwanenteichgelände gehört auch der Bau von zwei Kinderspielplätzen. Laut Schreiber seien beide zurzeit in Arbeit. Bis Dezember sollen sie fertig sein.

Abgeschlossen sei mittlerweile die Sanierung der Teiche. Allein aus dem großen Gewässer wurden 1700 Tonnen Schlamm ausgebaggert. Auch die zwei kleinen Teiche sind saniert. Erneuert wurde auch die Uferbefestigung, da Betonplatten abgerutscht und einige Abschnitte stark unterspült waren.

Völlig umgestaltet ist zudem das Ufer. Laut OB seien für Herbst nächsten Jahres noch Restarbeiten geplant. Dann soll noch das Gelände um das Lokal "Schwanenschlösschen" gestaltet werden. Für die Sanierung der Schwanenteichanlagen hat Mittweida in diesem Jahr 350.000 Euro im Haushalt berücksichtigt. 280.000 Euro bekommt die Stadt an Fördergeld aus dem Programm Stadtumbau Ost.