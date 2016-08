Sommerwetter lockt Besucher zum Altstadtfest nach Mittweida

erschienen am 20.08.2016



Mittweida. Hochsommerliches Wetter hat am Samstagnachmittag viele Besucher zum Mittweidaer Altstadtfest gelockt. Wie Constanze Winkler vom st├Ądtischen Sport- und Kulturbetrieb mitteilte, ist das Festzelt auf dem Marktplatz seit dem fr├╝hen Nachmittag, als das B├╝hnenprogramm begann, gut gef├╝llt. "Heute Abend wird dann sicher richtig viel los sein, denn das Programm geht bis etwa 2 Uhr", so Winkler.

Ab 21.30 Uhr spielt auf dem Markt die Michael-Jackson-Coverband King of Pop, danach gibt es Rockmusik aus den 80er Jahren. Auf der Partyb├╝hne in der Frongasse steigt ab 19 Uhr eine Sommernachtsparty und im B├╝rgerkarree gibt es ab 22 Uhr Wave-, Indie- und Rocksongs mit der Band Wolf Vision.

Auch am Sonntag wird in Mittweida noch gefeiert. Der H├Âhepunkt des dritten Festtages ist die gro├če Oldtimer-Parade durch die Innenstadt. Der Corso startet 13 Uhr auf der Bahnhofstra├če, f├Ąhrt ├╝ber den Technikumplatz und dann die Rochlitzer Stra├če entlang zum Markt. Von dort geht es ├╝ber die Weberstra├če bis zum Kreisverkehr.

Wegen des Festbetriebes kommt es in Mittweida bis Montagmittag zu Verkehrsbehinderungen. Die Rochlitzer Stra├če, der Markt, die Weberstra├če und abgehende Nebenstra├čen sind f├╝r Autofahrer voll gesperrt. (fpe)