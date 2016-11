Spatenstich bestätigt Hainichen als Standort-Gewinner

Der landeseigene Ingenieurdienstleister List zieht Ende 2017 mit rund 100 Mitarbeitern von Rochlitz in die Gellertstadt. Gestern offenbarten die Verantwortlichen, was für die Ansiedlung in der Landkreis-Mitte spricht.

Von Jan Leißner

erschienen am 24.11.2016



Hainichen. Der symbolische erste Spatenstich für Neubau und Sanierung des künftigen Firmensitzes des Ingenieurdienstleisters List GmbH gestern in Hainichen vermittelte den Eindruck einer Versammlung von Gewinnern. Besonders hoch zogen sich die Mundwinkel bei Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD), der mit der Ansiedlung des landeseigenen Gesellschaft die Erwartung verband, "das unserer Stadt ein Stück Stolz zurückgegeben wird".

Immerhin hat sich seine Kommune in einem fast zehn Jahre währenden Standort-Wettbewerb um den Arbeitgeber von 100 Beschäftigten durchgesetzt. Mit Investitionen von rund sechs Millionen Euro durch eine Privatinvestorin wird eine über Jahre leerstehende Immobilie, die ehemalige Reichsbahnschule, zu neuem Leben erweckt. Annähernd 600.000 Euro investiert die List GmbH (ehemals Landesinstitut für Straßenbau) unter anderem in ein Straßenbaulabor und ein Rechenzentrum. Der List-GeschäftsführerFrank-Hermann Göpfert offenbarte gestern, dass Hainichen schon länger auf dem "Zettel" der Bewerber stand, bevor sich im Sommer 2015 Staatssekretär Hartmut Mangold vom sächsischen Wirtschaftsministerium (Hauptauftraggeber der List) nach eigenem Bekunden recht spontan für das frühere Technikum an der Ernst-Thälmann-Straße entschieden hatte. Unisono zählten gestern Göpfert und Mangold die Standortvorteile auf, welche für den Mittelpunkt Mittelsachsens sprächen: eine im Vergleich zum bisherigen Firmensitz in Rochlitz deutlich zentralere Lage im Freistaat, die bessere Verkehrsanbindung an die Autobahn 4 sowie Bahnanschluss und laut Mangold "vertretbare" Mietkosten.

Die Lage im Zentrum Sachsens sei für die gewünschte Nähe zu den Kunden des Ingenieurdienstleisters, was im Wesentlichen die öffentliche Straßenbauverwaltung ist, wichtig, erklärte Göpfert. Und die ohnehin schwierige Personalsuche sollte, so seine Hoffnung, mit der Nähe zu Chemnitz und Dresden leichter fallen. Platz für bis zu 20 neue Mitarbeiter biete der neue Firmensitz.

Positiv bewertet wurde gestern auch das Investorenmodell, nach dem Barbara Fuchs als Mitglied der Unternehmerfamilie Fuchs die Investitionen in die Immobilie trägt, welche die landeseigene Tochtergesellschaft List nicht hätte aufbringen können. Der Ingenieurdienstleister hat einen langfristigen Mietvertrag mit der Investorin vereinbart. Bauausführende Firma ist die Hainichener Backer-Bau GmbH, die zum Unternehmensverbund Fuchs & Söhne gehört.