Spatenstich für Gemüsegroßhändler im Gewerbegebiet Berbersdorf

erschienen am 15.11.2016



Berbersdorf. Zuwachs für das Gewerbegebiet Berbersdorf an der Autobahn 4 zwischen Hainichen und Siebenlehn: Der Obst- und Gemüsegroßhändler Landgard eG hat am Dienstag in dem Gebiet den symbolischen Spatenstich für sein neues Logistik-Frischezentrum vollzogen. Damit wird Landgard nach Edeka das zweite Unternehmen, das an dem Standort investiert. Das Zentrum soll künftig der Drehpunkt für Im- und Exportwaren nach Osteuropa und Asien werden. Mit der Neuansiedlung schafft das Unternehmen circa 30 neue Arbeitsplätze.

Mit dem Neubau des Berbersdorfer Logistik-Zentrums will Landgard weitgehend die Standorte in Chemnitz und Dresden ersetzen. 125 Mitarbeiter sollen bereits ab Sommer 2017 in Berbersdorf beschäftigt sein. Das Unternehmen investiert für den Kauf des Grundstücks und die Halle zwischen 12 und 15 Millionen Euro. (rosd)