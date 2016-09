Stadt - Land - Flucht

Immer mehr Orte schlagen sich mit Abwanderung und den Folgen herum: Während Freiberg und Mittweida wachsen, verlieren Dörfer. Doch wie entscheiden Familien, wo sie leben wollen? "Freie Presse" hat Stadt-Eltern und Land- Eltern gefragt.

Von Jochen Walther

erschienen am 12.09.2016



Hainichen. Stadtleben kommt für Volkmar Baumgart und seine sechsköpfige Familie nicht infrage. "Als wir unser Haus in Voigtsdorf gekauft und umgebaut haben, gab's noch die Grundschule. Jetzt müssen die Töchter mit dem Bus zum Unterricht", sagt der 37-Jährige, der die Landschaft des Erzgebirges liebt und dafür Nachteile in Kauf nimmt.

Der Impuls, woanders hinzugehen, sei im Leben selten so ausgeprägt wie zum Zeitpunkt der Familiengründung, erläutert Angela Kunz vom Landesamt für Landwirtschaft. "Das Durchschnittsalter der Menschen, die sich in den Ortsteilen niederlassen, liegt unter 30 Jahren."

Die Expertin hat Stadt-Land-Bevölkerungsbewegungen in Oederan, Mügeln, Stolpen und Kirchberg untersucht. Fazit: "Mehr als 90 Prozent aller Personen, die sich in diesen Orten niederlassen, kommen aus Sachsen, mehr als 50 Prozent davon aus Nachbargemeinden oder Gemeinden des eigenen Kreises." Zudem ist Kunz aufgefallen, dass erst nach dem 75. Lebensjahr die Häufigkeit von Umzügen in Ortszentren nochmals deutlich zunimmt. Insofern "altern" Kleinstädte "doppelt": durch die Abwanderung junger Leute und durch die Zuzüge hochbetagter Menschen.

Das bestätigt Alexander Müller vom Sächsischen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VDW). Er führt das auf geringe Wohnkosten in Städten und fehlende "gehobene Senioren-Infrastruktur" in den Dörfern zurück. Das geht aus der Verbands-Studie zur Zukunft der sächsischen Kommunen hervor.

Antonia Milbert, Expertin vom Bundesinstitut für Stadt- und Raumforschung, beobachtet seit längerem, dass zwar Eltern überwiegend außerhalb der Großstadt nach dem Ideal suchen. Aber: Es werden weniger. Schon heute würden "zwei Drittel der Kinder in einem urbanen Umfeld aufwachsen". Familien würden zwar einen Teil ihres Wohlfühl-Pakets außerhalb der wohnraumumkämpften Zentren finden. "Gewinner dieser Familienbewegung ist aber nicht das Land, es sind Klein- und Mittelstädte", so Milbert.

