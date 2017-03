Stadt erwartet vor allem viele Tagesgäste

Die Gästebetten reichen nicht aus. Deshalb soll es zur Landesgartenschau 2019 in Frankenberg Partnerhotels in der Region geben. Doch auch die ortsansässigen Gastronomen bereiten sich vor.

Von Ute George

erschienen am 06.03.2017



Frankenberg. Jochen Heinz, Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, kalkuliert mit 350.000 Gästen zur Landesgartenschau 2019 in Frankenberg. "Erfahrungsgemäß kommen mehr", sagt er. In Oelsnitz und Löbau seien es mehr als 400.000 gewesen. Doch es gibt nur zwei Hotels in der Stadt, eine Handvoll Pensionen und wenige Gästewohnungen. "Die Kapazitäten werden für die zu erwartenden Besucher sicherlich nicht ausreichen", sagt Stadtsprecherin Anja Sparmann. Und auch Jochen Heinz geht nicht von einer genügenden Bettenkapazität aus. Dennoch bereitet das weder ihm noch der Stadtverwaltung Kopfzerbrechen.

"In Oelsnitz, wo die Großveranstaltung im vergangenen Jahr stattfand, gibt es zum Beispiel überhaupt kein Hotel", erklärt Heinz. Die Landesgartenschau sei ein typisches Tagesausflugsziel. Heinz, der seit 15 Jahren als Geschäftsführer die Landesgartenschauen begleitet, spricht aus Erfahrung. "Die Gäste, die in der Region Urlaub machen, nehmen die diese Attraktion gern mit. Nur wenige kommen extra wegen der Landesgartenschau von weit her gereist", sagt er. Davon geht auch die Stadtverwaltung aus. "Wer dennoch eine Unterkunft benötigt und kein Zimmer in unserer Stadt und den Ortsteilen findet, dem bietet sich die Möglichkeit, im Umland und den angrenzenden Städten ein Hotelzimmer zu buchen", sagt Anja Sparmann. Dafür möchte Jochen Heinz spezielle Hotelpatenschaften schließen, zum Beispiel mit Häusern in Chemnitz. Aber auch das Landhotel "Akzent" soll so ein Partnerhotel werden. Noch gibt es zwar keinen speziellen Vertrag, aber Gerhard Blum, Inhaber des Frankenberger Landhotels hat bereits Pläne. "Was es für uns genau bedeutet, Partnerhotel zu sein, weiß ich noch nicht, das muss noch geklärt werden", sagt er. Vorstellbar wären aber zum Beispiel zusätzliche Angebote wie einen Eisverkauf zu schaffen. "Unser Restaurant-Pächter möchte das Außengelände verschönern. Eventuell soll eine Terrasse gebaut werden", erklärt Blum. Derzeit sei aber alles noch im Anfangsstadium.

Aber auch die Einrichtungen in den Ortsteilen stellen sich auf die Gäste 2019 ein. "Von mir aus kann es losgehen, wir sind gerüstet", sagt Matthias Reinhardt von Reinhardts Landhaus in Sachsenburg. Etwa 50 Gäste kann er unterbringen. "Wir haben 44 Zimmer, bei sechs Zimmern ist eine Aufbettung möglich", erklärt er. Und er hat bereits jetzt Stammkunden, die sich für 2019 vormerken lassen. Natürlich hofft er, dass zum Groß-Event sein Haus voll ist.

Etwas anders sieht es Susanne Eißler vom Landhotel "Lindenhof" im Lichtenauer Ortsteil Merzdorf. Mit acht Zimmern sei die Kapazität nicht sehr groß. Und: "Wir sind mehr ein Hotel für Handwerker und Geschäftsreisende, an die müssen wir auch während der Landesgartenschau denken", sagt Susanne Eißler. Ähnlich geht es der Pension Fischer in Frankenberg. Auch dort gebe es eine Dauerbelegung und zur Landesgartenschau wohl kaum freie Zimmer.

Gästewohnungen bietet die Wohnungsgesellschaft Frankenberg (WGF) und auch die die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft (AWG) an. "Wir haben aktuell vier Ferienwohnungen, die wir während der Landesgartenschau zur Verfügung stellen könnten", erklärt Jens Engmann, Geschäftsführender technischer Vorstand der AWG. Zudem gebe es noch ein paar möblierte Wohnungen, die als Gästewohnungen ausgestattet werden könnten. Allerdings sollen die Gästewohnungen nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn die Kapazität nicht ausreicht. "Wir wollen den Hotels nicht die Kunden wegnehmen", betont Engmann.