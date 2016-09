Stadt fÃ¤hrt mit der "LÃ¶wen"-Sanierung auf Sicht

Stadt fährt mit der "Löwen"-Sanierung auf Sicht

erschienen am 28.09.2016



Hainichen. Auf dem Weg zu einem eigenen Kulturzentrum kommt Hainichen nur mühsam voran. Mit dem Stadtratsbeschluss von Mittwochabend kann zwar weiter geplant werden. Aber bei dem Millionenprojekt bleiben aber viele Fragen offen. Der Stadtrat hat mehrheitlich zugestimmt, Planungsleistungen in Höhe von rund 63.000 Euro an die Hainichener Bauprojektgesellschaft zu vergeben.

Das Büro ist nun beauftragt, die Planungen bis zur Genehmigungsreife voranzutreiben. Zudem soll geprüft werden, ob und wie die geplanten Gesamtkosten von rund 3,6 Millionen Euro reduziert werden könnten. Seit Mitte Juli ruhten die Aktivitäten um das Projekt Veranstaltungszentrum. Noch immer fehlen ein Betreiber und ein Konzept für die Nutzung nach dem Umbau des ehemaligen Hotels "Goldener Löwe". (ule)