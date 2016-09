Stadtmaskottchen Mitti war beim FrisÃ¶r

Stadtmaskottchen Mitti war beim Frisör

Der Bart ist nun ab: Der Mittweidaer Löwe ist nach gut 20 Jahren in einem neuen Kostüm unterwegs. Der richtige Durchblick ist immer noch ein Problem.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 08.09.2016



Mittweida. Wenn 1800 Leute jubeln und applaudieren, dann muss man etwas richtig gemacht haben. So sah es jedenfalls am Dienstagabend aus, als Stadtmaskottchen Mitti den Rasen des neuen Stadions am Schwanenteich in Mittweida zum Eröffnungsspiel des SV Germania gegen den Chemnitzer FC betrat. Natürlich war Mitti nicht die Hauptfigur, aber ebenso wie das Stadion hatte er sich stark verändert: Neue Frisur, eine neue Weste, etwas schlanker und das wohl Wichtigste: Der Bart ist ab!

Mitti war nicht nur beim Frisör, er bekam eine komplette Frischzellenkur. "Es ist ein ganz neues Kostüm", erklärt Tanja Reißig, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit in der Mittweidaer Stadtverwaltung. "Nach mehr als 20 Jahren - wie alt der originale Mitti ist, lässt sich wirklich nicht genau sagen - musste etwas passieren. Das Maskottchen sollte vor allem freundlicher werden." Die Stadt holte sich mehrere Angebote ein, entschied sich für den Vorschlag einer Firma aus Heidelberg. Die fertigte für 2300 Euro den neuen Mitti, der seinem Vorgänger doch sehr ähnlich ist, aber moderner und frischer daherkommt.

"Er hat weniger Bart, weil er mehr lacht", erläutert Tanja Reißig. "Die Mähne ist auch anders, Fliege und Weste sind so geblieben, allerdings mit leicht angepassten Farben. Den ersten Auftritt hatte der neue Mitti schon beim Altstadtfest." Eine Neuerung, die man nicht sieht, ist der Ventilator, der sich im Kopf des Maskottchens befindet. Darüber freut sich vor allem der Mann, der in Mitti steckt, und das ist Horst Augustin aus Mittweida. Der 75-Jährige macht dies schon abwechselnd mit anderen Leuten seit mehreren Jahren. Seit vier Jahren ist er ehrenamtlich nun der alleinige Mitti-Darsteller.

"Es ist immer schön, wenn sich die Kinder über mich, also über den Löwen freuen", sagt Augustin. "Auf den Rasen des neuen Stadions zu gehen, war nun schon ein besonderer Moment. Das Spiel hätte ich auch ohne Kostüm besucht." Schon zur Einweihungsfeier am Samstag war Augustin mit dabei, meist an der Seite von Landrat und Oberbürgermeister. "Beide haben mich auch geführt, denn auch im neuen Kostüm sehe ich nicht, was genau vor mir ist", sagt der Rentner. "Treppen oder Schwellen werden so zu einer Gefahr. Das liegt an der Konstruktion des Kostüms, weil ich selbst durch die Augen des Löwen blicke. In die Ferne schauen ist kein Problem." Immerhin sind die Augen jetzt auch als solche zu erkennen. Im alten Mitti waren es nur zwei Löcher. "Es sieht insgesasmt wirklich besser aus", findet auch Augustin. "Man schwitzt zwar immer noch, aber der Lüfter im Kopfteil bringt schon sehr viel."