Streitfrage Straßenbau geklärt: Ausbau startet am Rittergut

Von Februar 2017 bis April 2018 soll das zweite Teilstück der Kreis-Trasse an der Talsperre erneuert werden. Die Richtung der Baustelle ist wichtig. Denn sonst könnte die Veranstaltungssaison nächstes Jahr behindert werden.

Von Uwe Lemke

erschienen am 23.12.2016



Kriebstein. Straßenbau von hinten nach vorn oder von vorn nach hinten? Diese Frage gestaltet sich zur alles entscheidenden - zumindest für den Zweckverband Kriebsteintalsperre. Denn würde ab Februar an der Kreuzung Großparkplatz mit dem Bau begonnen, sieht Verbandsgeschäftsführer Thomas Caro die für nächstes Jahr geplanten Veranstaltungen an Talsperre und Seebühne gefährdet, da Besucher nicht mehr ins Naherholungsgebiet gelangen könnten. Er habe sich daher für einen Baustart am Rittergut stark gemacht.

Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) hatte bislang eine andere Information, wie sie sagte. Und die lautete: Baustart an der Kreuzung zum Großparkplatz. Kreis-Sprecher André Kaiser konnte gestern zur Aufklärung dieser strittigen Frage beitragen. "Wir beginnen mit dem Bau am Rittergut und arbeiten uns dann vor. Die Zufahrt zum Parkplatz ist als letztes dran. Dafür gibt es eine zusätzliche Umfahrung, sodass der Besucherverkehr immer aufrecht erhalten werden kann", sagte er der "Freien Presse". Für die Saison 2017 dürfte es somit keine Probleme geben.

Auch wann gebaut wird, steht seit dieser Woche fest. Denn Landrat Matthias Damm (CDU) hat den genauen Zeitplan bekannt gegeben. Und der sieht vor, dass wahrscheinlich ab 15. Februar Bäume gefällt werden und die Straße gesperrt wird. "Das Bauende ist für den 30. April 2018 geplant. Wir hoffen, dass es schneller geht, dies hängt allerdings von der Witterung ab", so der Landrat. In dieser Woche sei der Bauauftrag für dieses zweite Teilstück der Kreisstraße zwischen Talsperren-Großparkplatz und Rittergut erteilt worden.

Rund 1,1 Millionen Euro werde die von vielen Kriebsteinern seit langem geforderte Erneuerung der Fahrbahndecke auf diesem rund 800 Meter langen Teilstück kosten. Im Zuge des Straßenbaus sollen Leitungen umverlegt, Wasser- und Abwasserkanäle erneuert sowie andere notwendige Arbeiten gleich mit erledigt werden. Der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel vom Freistaat liege vor. "Die genaue Umleitung wird noch festgelegt", so Damm. Für den eigentlichen Burgbergausbau würden die Planungen gegenwärtig laufen. "Nächstes Jahr wollen wir ins Planfeststellungsverfahren gehen mit dem Ziel, 2018 mit dem Bau beginnen zu können und somit nahtlos an unsere Maßnahme, die im Februar beginnt, anknüpfen", erklärt der Landrat. Mit dem Zweckverband sei das Bauvorhaben abgestimmt worden.

Für Zweckverbandsgeschäftsführer Caro wäre ein Baustart am Großparkplatz die schlechtere der beiden Varianten gewesen. Denn am Karfreitag, dem 14. April ist Saisonstart, die Fahrgastschiffe werden bereits ab 1. April wieder fahren. Am 3. Juni startet die Seebühne mit ihren Veranstaltungen.

"Da wäre einiges in Gefahr geraten, wenn im Kreuzungsbereich gebaut und die Zufahrt über den Großparkplatz blockiert würde", so Caro. Mit seinem Wunsch, bis Ende September 2017 die Zufahrt über den Großparkplatz zu gewährleisten, hatte er sich deshalb an das Landratsamt gewandt und diese Zusage auch bekommen. Denn an manchen Abenden würden bis zu 1000 Gäste die Seebühne besuchen, zudem seien zahlreiche Gruppenfahrten angekündigt. Da sei die ungehinderte Zufahrt dringend notwendig. Caro rechnet 2017 ohnehin mit einem Besucherrückgang, da wegen des Straßenbaus die Zufahrt aus Richtung Waldheim-Kriebethal abgeschnitten sein wird. Denn die Talsperre werde aus dieser Richtung nur über eine weiträumige Umleitung erreichbar sein.

Für Bürgermeisterin Maria Euchler ist wichtig, dass in den nächsten Wochen weitere Klarheit in den Bauablauf kommt. "Denn es sind ja auch viele Anwohner, die Buslinie und Leute, die in Richtung Waldheim auf Arbeit fahren, von der Sperrung betroffen." Im Januar oder spätestens im Februar soll dazu auf einer öffentlichen Einwohnerversammlung informiert werden.