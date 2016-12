Strom in Mittweida wird zeitweise abgeschaltet

erschienen am 05.12.2016



Mittweida. In Teilen von Mittweida wird nächsten Dienstag zeitweise der Strom abgeschaltet. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Grund sind demnach Arbeiten an den Netzanlagen, die der Netzbetreiber Mitnetz Strom erledigen lässt. In der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr kann es daher zu Stromausfällen kommen. Betroffen sind:

- der Abschnitt des Auensteigs zwischen den Häusern 18 und 32 sowie 25 bis 35;

- die Lauenhainer Straße 11 bis 41 sowie die Straßenbeleuchtung;

- die Rosa-Luxemburg-Straße im Abschnitt zwischen den Hausnummer 1 und 37 sowie 2 und 12;

- die Theodor-Heuss-Straße Hausnummer 8;

- die DRK-Kindertagesstätte "Auenzwerge". (fp)