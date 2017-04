Textilbetrieb in Frankenberg blickt nach Großfeuer in unsichere Zukunft

Große Teile des Gebäudekomplexes der Frankenberger Firma Color Textil sind zerstört. Bis Freitag dauern die Löscharbeiten.

Von Uwe Lemke

erschienen am 30.03.2017



Frankenberg. Verkohlte Produktionsanlagen, ein in Teilen zerstörtes und von Löschwasser geflutetes Verwaltungsgebäude - sichtlich mitgenommen schaute sich Steffen Lüdemann am Donnerstagmorgen an, was die Flammen von seinem Betrieb noch übrig gelassen haben. Der Betriebsleiter des Frankenberger Stoffveredelers Color Textil wusste noch nicht, wie es mit der Firma und den 180 Mitarbeitern weitergeht. "Ich kann dazu noch keine Auskunft geben", sagte er der "Freien Presse".

Kurz nach Mitternacht, so die Polizei, sei der Brand nach einer Verpuffung in einer Produktionshalle ausgebrochen. Seit den frühen Morgenstunden und noch den ganzen Tag lang kämpften mehrere Feuerwehren gegen die Flammen. "Zum Zeitpunkt der Verpuffung waren zwei Angestellte in der Halle. Diese und auch 16 weitere Kollegen, die sich auf dem Gelände befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor sich der Brand auf das gesamte Objekt und das angrenzende Verwaltungsgebäude ausbreitete", sagte Jana Kindt, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Gegen 4.20 Uhr habe es dann in einem der Gebäude eine Explosion gegeben. Evakuierungen umliegender Wohnhäuser seien aber nicht notwendig gewesen. Wie die Polizei mitteilte, sei ein Feuerwehrmann während der Löscharbeiten leicht verletzt worden.