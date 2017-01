Unbekannter beschießt Mann mit Softair-Waffe

erschienen am 15.01.2017



Döbeln. Ein 36-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag auf der Breite Straße in Döbeln mit einer Softair-Waffe beschossen worden. Wie die Polizei mitteilte war der Mann gegen 15.40 Uhr zu Fuß in einer Fußgängerpassage unterwegs, als ihm ein unbekannter Radfahrer entgegen kam. Nachdem der Radfahrer vorbeigefahren war, soll der Unbekannte unter seiner grünen Jacke eine Schusswaffe hervorgeholt und in Richtung des 36-Jährigen geschossen haben. Verletzt wurde dieser dabei nicht.

Der groß gewachsene Unbekannte fuhr schließlich in Richtung Bäckerstraße davon. Der 36-Jährige begab sich zum Polizeirevier und erstattete Anzeige. Am Tatort fanden die Beamten eine Kunststoffkugel, die sichergestellt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern an. (fp)