Unfall A 4 bei Hainichen: Lkw kollidiert mit Skoda

erschienen am 19.11.2016



Hainichen. Bei einem Unfall am Samstag gegen 13 Uhr auf der A 4 an der Anschlusstelle Hainichen sind nach ersten Informationen mehrere Personen verletzt worden. Durch einen Reifenplatzer soll ein Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Chemnitz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In der Folge soll er mit einem Skoda kollidiert sein. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Genauere Details sind noch nicht bekannt. (fp)