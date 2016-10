Unfall beim Ãœberholen

Unfall beim Überholen

erschienen am 06.10.2016



Frankenberg . Der Fahrer eines Kleintransporters ist heute auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden mit einem Pkw und einem Lkw zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Kleintransporters habe den Lkw überholen wollen. Als er von der mittleren in die linke Spur wechselte, übersah er offenbar einen Pkw, der dort fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke. Danach stieß der Kleintransporter auch noch mit dem Lkw zusammen, heißt es. Laut Polizei wurde bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6400 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Der mittlere und der linke Fahrstreifen der Autobahn waren auf Grund des Unfalls eine anderthalb Stunde gesperrt. Der Verkehr staute sich. (fpe)