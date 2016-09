Urteil: Ex-Polizist muss nicht in die Psychiatrie

Monatelang litt der 32-Jähriger unter schizophrenem Wahn und attackierte in Mittweida mehrfach ihm völlig fremde Menschen. Weil die Medikamente gut wirken, muss er trotzdem nicht in eine geschlossene Einrichtung.

Von Franziska Pester

erschienen am 13.09.2016



Chemnitz/Mittweida. Ex-Polizist bekommt zweite Chance: Trotz seiner schweren psychischen Erkrankung und der vielen Straftaten, die er in und um Mittweida begangen hat, kann ein 32-Jähriger künftig in Freiheit leben. Das haben die Richter am Chemnitzer Landgericht gestern entschieden. Der ehemalige Polizist darf demnach bei seinem Bruder wohnen, der sich bereit erklärt hat, ihn langfristig zu betreuen.

Der Altmittweidaer hatte von Ende 2015 bis zum Frühjahr dieses Jahres mehrfach ihm völlig fremde Personen ohne Vorwarnung angegriffen und zum Teil verletzt. Die Anklageschrift gegen ihn umfasste 27 Punkte. Unter anderem soll er Ende Februar Ärzte und einen Pfleger im Chemnitzer Klinikum verprügelt haben. Zur Last gelegt wurde ihm auch ein Angriff auf einen Busfahrer in Altmittweida im Januar.

Die Richter waren davon überzeugt, dass der 32-Jährige an einer psychischen Störung leidet, und folgten damit der Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen. "Es gibt klare Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte an einer sehr schweren paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leidet", hatte dieser dem Gericht zuvor erklärt. Durch die Krankheit habe der 32-Jährige geglaubt, dass sich ein Komplott gegen ihn anbahnt. Außerdem sei er von der Vorstellung überzeugt gewesen, das ihm bei einer HNO-Operation ein Sensor in den Kopf eingesetzt wurde, mit dem er fremdgesteuert werden kann. In Autokennzeichen habe er geglaubt, verschlüsselte Botschaften zu erkennen, die auf eine Verschwörung gegen ihn hindeuten. Um sich zu schützen, habe er mit Gewalt reagiert, so der Psychiater. Aufgrund seiner Erkrankung sei er nicht schuldfähig.

Seit Mai nimmt der ehemalige Polizist starke Medikamente, die auf die Psyche wirken. Durch die Einnahme stellt er aus Sicht des Sachverständigen und der Richter keine Gefahr mehr dar. "Ihnen muss klar sein, dass Sie diese für den Rest Ihres Lebens einnehmen müssen, um einen Rückfall zu vermeiden", sagte Richter Bernd Bräunlich zu dem 32-Jährigen.

Siegmar Dressel, der Verteidiger des Ex-Polizisten, erklärte dem Gericht, dass von seinem Mandanten mit "hoher Wahrscheinlichkeit kein Rückfall in die Krankheit zu erwarten" sei. Denn er sei durch die Medikamente ein völlig anderer Mensch als im Frühjahr, auf dem Höhepunkt seiner Psychose. "Er war krank. Keiner konnte sich erklären, warum er so ausgetickt ist. Seine ehemaligen Kollegen, mit denen ich sprach, bezeichneten ihn als guten Mann, der sich immer exakt verhalten hat", so der Verteidiger.

Ein Leben in Freiheit ist für den ehemaligen Kampfsportler an strenge Auflagen gebunden: Sein Bruder ist als Betreuer eingesetzt worden, er bekommt einen Bewährungshelfer und muss sich regelmäßig bei der Justiz melden. Zudem muss er sich von einem Psychiater betreuen lassen. Darüber hinaus wurde ihm auferlegt, sich beim Jobcenter anzumelden, um seine berufliche Zukunft in die Hand zu nehmen. "Es muss ein enges Netzwerk geknüpft werden, das Sie notfalls auffängt", so Richter Bräunlich. Zudem folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwalt, dass der Führerschein des 32-Jährigen eingezogen wird und ihm frühestens in sieben Monaten ein neuer ausgestellt werden darf. "Ich erachte es als notwendig, Ihnen die Fahrerlaubnis zu entziehen, bis sicher ist, dass eine gefahrenlose Teilnahme am Straßenverkehr möglich ist", so Staatsanwältin Jana Bemme.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.