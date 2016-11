Vernissage wird zur Performance

Im Gellert-Museum ist die Ausstellung "Augenblick und Endlichkeit" eröffnet worden. Ein Erfolgsautor gab dem Abend mit seiner Lesung besondere Würze.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 14.11.2016



Hainichen. Drei Versionen von "Mann mit gelber Brille" hängen in der neuen Sonderausstellung im Gellert-Museum in Hainichen nebeneinander. Der Mann mit gelber Brille steht zur Vernissage ganz in der Nähe: Bernd Steinwendner. Aber es ist nicht nur der im Frankenberger Ortsteil Hausdorf wohnhafte Künstler, der an diesem Freitagabend eine bunte Brille trägt. Fast die Hälfte der Besucher hat zuvor in einen Beutel gegriffen und sich dann etwas Farbiges auf die Nase gesetzt. Museumsleiterin Angelika Fischer hatte diese Idee - passend zum 11. 11., dem Karnevalsauftakt.

Es ist aber kein Faschingsscherz, vielmehr eine Verbeugung vor dem Künstler, die so zur Performance wird. Die Besucher der Vernissage haben Spaß, und auch Steinwendners Miene zeugt von großer Freude, für die vor allem die Laudatio von Matthias Zwarg verantwortlich ist. Der Chemnitzer findet die Worte, die dem Künstler schmeicheln und die Gäste berühren.

Zwarg nennt Steinwendner "einen ehrlichen Künstler, der sich nie anbiedert". Er spreche längst die Sprache seiner eigenen Epoche, zeige nun die Bilder eines Lebens, mit allen Erwartungen und allen Enttäuschungen. "Es sind Linien, die sich gegen die Harmonie wehren", beschreibt Zwarg die Spannung in den abstrakten Werken. "Er kann auch ganz anders, gegenständlich und kleinteilig. Vielleicht will er ja einfach nur beweisen, dass er es kann." Natürlich kann Bernd Steinwendner perfekt realistisch malen, wie andere Ausstellungen schon gezeigt haben. Bezüge zur Kunstgeschichte hat er oft gefunden, Beweise seiner Kreativität und seiner Leidenschaft für die Malerei liefert die Ausstellung auf jeden Fall.

Viele Werke sind noch ganz frisch, stammen aus diesem Jahr. "Ich habe allerdings auch gearbeitet wie ein Tier. Es sind hier kleine, feine Räume. Diese nun gefüllt zu sehen, ist für mich eine große Freude", sagte Steinwendner in seiner Dankesrede und lobte die Museumsleiterin. "Angelika Fischer hat zielsicher und in meinem Sinn Bilder ausgewählt. Erklären will ich sie nicht, aber genau deshalb hängen sie auch hier."

Zu den Betrachtern gehört am Freitagabend auch der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer, der seinen Auftritt später noch haben soll. "Hainichen und auch das Museum kenne ich über Gellert", erzählt der Erfolgsautor. "Ich bin aber zum ersten Mal hier. Durch die sächsische Provinz reise ich gern mal. Man ist da schnell wieder zuhause, aber die Provinz ist oftmals auch dankbarer als die Großstadt."

Diesen Beweis tritt das Publikum in der Gellertstadt, aus der auch die ihm bekannten Autoren Radjo Monk und Andreas Altmann kommen, zur Lesung dann gern an. Die Leute hören gern zu, müssen dies auch, weil Meyer in seinen Erzählungen oft und gern Zeit und Ort wechselt. Das anfängliche Chaos ordnet sich schnell, und Clemens Meyer erweist sich auch als einnehmender Vorleser, der garantiert neue Fans gefunden hat, und ein Haus der Literatur, das ihm gefällt.

Die Ausstellung "Augenblick und Endlichkeit" von Bernd Steinwender ist bis zum 19. März 2017 (auch am Buß- und Bettag) zu sehen. Das Gellert-Museum hat regulär Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 2, ermäßigt 1 Euro.