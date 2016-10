VerstÃ¤ndigung bei Sport, Spiel und beim Essen

Verständigung bei Sport, Spiel und beim Essen

erschienen am 01.10.2016



Hainichen. In Hainichen hat am Samstag das erste Mittelsächsische Integrationsfestival begonnen. Bereits gegen Mittag wurden mehrere hundert Teilnehmer gezählt. "Es ist ein ständiges Kommen und Gehen", erklärte Cornelia Schade, die Hauptorganisatorin der Großveranstaltung und Vorsitzende des 1. Karate-Clubs Hainichen. Auf dem Gelände des Sportforums stehen Verständigung bei Sport und Spiel im Mittelpunkt. "Unsere Botschaft ist: Sachsen hat ein anderes Gesicht als Bautzen und Heidenau", sagte die Hainichenerin.

Seit Jahren engagiert sie sich für die Integration von Flüchtlingen und von Behinderten in die Gesellschaft und vor allem in den Sport. Ihr Verein gehe dabei mit gutem Beispiel voran, habe bereits mehrere ausländische Jugendliche aufgenommen. Beim Integrationsfestival hat Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) die Schirmherrschaft übernommen und auch ihr Kommen zugesagt. In Hainichen lebende Flüchtlinge hatten im Festzelt bereits am Mittag landestypische Speisen angeboten.

Neben einem Sponsorenlauf, einem Mini-Fußballturnier für Kinder und einem öffentlichen Selbstverteidigungstraining werde vor allem die Podiumsdiskussion am Abend, bei der namhafte Gesprächspartner ihre Positionen zum Thema "Gemeinsam stark - fordern und fördern" darlegen, mit Spannung erwartet. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von MDR-Sportkommentator und Weltmeister im Gewichtheben, Marc Huster. Im Anschluss daran ist ein "Markt der Möglichkeiten" geplant, bei dem sich verschiedene Vereinigungen mit ihren Angeboten präsentieren werden. "Ziel dieses Festivals, zu dem Gäste aus nah und fern willkommen sind, ist es, dass man sich begegnet und sich über Projekte informiert, die zurzeit in Schule und Politik laufen", so Cornelia Schade, die für die SPD als Stadträtin im Hainichener Stadtrat sitzt. (fa/ule)