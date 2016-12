Volksbank Mittweida spendet für "Freizeit-Franz"

Das Kreditinstitut zählt zu den prominenten Unterstützern der Leser-helfen-Aktion der "Freien Presse". Mit der Bürgerstiftung engagiert sich die Bank darüber hinaus für Projekte in der Region.

Von Jan Leißner

erschienen am 06.12.2016



Mittweida. Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro beteiligt sich die Volksbank Mittweida an der diesjährigen Leser-helfen-Aktion der "Freien Presse". Dabei werden Spenden für den Kauf eines Busses, der als "Freizeit-Franz" durch die Region rollen soll, gesammelt. Das Geld geht an den Mittweidaer Erucula-Verein, der den "Freizeit-Franz" als Projekt der Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum betreibt. Der derzeit genutzte Bus ist 24 Jahre alt und schon rund 710.000 Kilometer gefahren. Bald braucht der Verein einen neuen Bus, um das Angebot weiterführen zu können. "Wir hoffen das Ihre Aktion weiter Früchte trägt und sich noch viele Spenderinnen und Spender finden", sagte Rico Schlegel von der Volksbank.

Das Kreditinstitut engagiert sich darüber hinaus für eine ganze Reihe ähnlicher Projekt, die meist über die Bürgerstiftung der Volksbank Mittweida unterstützt werden. So werde derzeit das Frauentheaterprojekt "Septem Mulieres" im "Müllerhof" Mittweida mit 1000 Euro von der Stiftung unterstützt. Mit einer eigenen Weihnachtsaktion unter dem Titel "Leuchtende Kinderaugen" ruft die Bank ihre Kunden derzeit dazu auf, Weihnachtswünsche der Mädchen und Jungen zu erfüllen, die in Wohngruppen in Frankenberg und Beerwalde leben. Deren Wunschzettel hängen derzeit in den Volksbank-Filialen.

