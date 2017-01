Vollsperrung um eine Woche verschoben

erschienen am 25.01.2017



Hainichen. Da der Winter die Region immer noch fest im Griff hat, ist an eine Weiterführung der Bauarbeiten an der Mittweidaer Straße in Hainichen nicht zu denken. "Für die Baustelle entlang des Witzbachs in Crumbach bedeutet dies konkret Pause bis mindestens 6. Februar", teilte Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) am Mittwoch mit. Somit besteht auch in den nächsten Tagen die Möglichkeit, aus Richtung Hagebaumarkt in die Stadt zu fahren. (ps)