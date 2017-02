Vom Einsturz bedroht: Massive Betonwand soll Haus schützen

Als Schlamm aus dem Mittweidaer Gottesaubach gebaggert wurde, sackte die Stützwand ab. Die Familie, die im Gebäude darüber wohnt, lebt schon lange in Angst. Los geht es aber erst im Herbst.

Von Franziska Pester

erschienen am 01.02.2017



Mittweida. Ruhig plätschert der kleine Bach vor sich hin. An solchen Tagen kann Familie Beulich gut schlafen. Doch an Tagen, an denen der Wasserspiegel des Gottesaubachs vor ihrem Haus ansteigt, wächst auch bei dem Ehepaar die Nervosität. "Hält die Mauer stand?", fragen sich Beulichs dann immer wieder. Denn die Stützwand, auf der ihr Haus steht, ist marode. Schwere Metallstützen bewahren sie seit mehreren Jahren davor, zusammenzubrechen. Schlimmstenfalls würde dabei das ganze Haus mit einstürzen. "Man sitzt manchmal wie auf gepackten Koffern", sagte Bernd Beulich.

Im Rathaus ist man sich der Gefahr bewusst. Deshalb haben die Mittweidaer Stadträte beschlossen, zu handeln. Eine massive, im felsigen Untergrund verankerte Betonmauer soll vor die einsturzgefährdete Natursteinwand gesetzt werden und den Druck des Hanges abfedern. Laut Mittweidas Bauamts-Chef Sebastian Killisch ist es unmöglich, die alte Wand vorher abzutragen. "Das ist viel zu risikoreich", erklärte Killisch bei der Januar-Sitzung des Stadtrates. Durch den Aufbau einer vorderen Wand wird allerdings der Bachlauf schmaler. Nach langen Verhandlungen sei das laut Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) von der zuständigen Wasserbehörde genehmigt worden. "Denn die neue Mauer ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um zu verhindern, dass es mit dem Haus Probleme gibt", so der OB. Reichlich 200.000 Euro investiert die Stadt in die Sicherung der Wand. Beginnen sollen die Bauarbeiten im Herbst.

Seit 2008 bereitet die marode Stützwand am Gottesaubach Familie Beulich und der Stadtverwaltung Sorgen. Damals ließ die Stadt entlang des Baches Schäden beseitigen, die das Hochwasser 2002 verursacht hatte. Auch die Brücke über den Bach an der Neustadt wurde dabei saniert. Parallel dazu baggerten Bauarbeiter Geröll und Schlamm aus dem Flussbett, um dem Wasser mehr Platz zum Fließen zu verschaffen. In Höhe des Hauses Nummer 23 bemerkten die Arbeiter jedoch, dass die Mauer auf einmal ins Rutschen geriet. Die Arbeiten wurden sofort gestoppt.

Seither sichern schwere Metallstützen die Mauer ab, sorgen dafür, dass sie nicht in sich zusammenrutscht. "Damit sie dem Druck weiter standhalten, werden sie demnächst noch einmal neu verspannt", sagte Ralf Schreiber.