Von A wie Alter bis Z wie Zeit

Bei der Aktion "Leser helfen" sammelt die "Freie Presse" Spenden, damit der Erucula-Verein einen neuen Spielebus "Freizeit Franz" kaufen kann.

Von Franziska Pester (Text) und Falk Bernhardt (Fotos)

erschienen am 31.12.2016



Mittweida. Basteln, Malen und mit Freunden reden - seit 1993 gibt es den Spielebus "Freizeit-Franz". Spendenstand: 9730 Euro. "Freie Presse" stellt das Projekt des Mittweidaer Vereins Erucula von A bis Z vor.

A wie Alter: Der Setra-Bus ist 24 Jahre alt. Bevor er zum "Freizeit-Franz" umgebaut wurde, war er beim Nahverkehrsunternehmen Regiobus im Einsatz.

B wie Betriebssicherheit: Obwohl der Bus schon alt ist, ist die Betriebssicherheit laut Erucula-Vereinschef Jens Ossada nicht gefährdet.

C wie Computer: Neben Bastel-, Mal- und Spielangeboten gibt es im "Freizeit-Franz" Computer, mit denen die Kinder sich beschäftigen können, wenn sie den Bus besuchen.

D wie Dellen: Aufgrund des Alters hat die Karosse des Busses schon ein paar Dellen. Der Lack blättert teilweise ab, und es bildet sich Rost.

E wie Einsatzorte: Der "Freizeit-Franz" ist an rund 20 Orten in Mittelsachsen im Einsatz. Jährlich werden so bis zu 8000 Kinder erreicht.

F wie Franz: Als das Projekt startete, war der Bus namenlos. Auf eine Ausschreibung hin gingen mehrere Vorschläge ein. Ein Mädchen aus Seifersbach gewann. Ihre Idee "Freizeit-Franz" gefiel allen am besten. G wie Gebühr: Kommunen und Vereine, die den "Freizeit-Franz" bestellen, zahlen für den Einsatz eine Gebühr. Diese Einnahmen decken die Betriebs- und Personalkosten. H wie Haltestelle: In jedem der besuchten Orte hat der Bus Haltestellen: in Ringethal etwa am Schloss. I wie Integration: Der "Freizeit-Franz" besucht auch regelmäßig die Kinder in der Asyl-Unterkunft in Mobendorf. So leistet er einen Beitrag zur Integration.

J wie Jugendarbeit: Der Bus ist ein Projekt der Kinder- und Jugendarbeit. "Wenn es ihn nicht mehr gäbe, fiele in einigen Orten das letzte Freizeitangebot weg", stellt Vereinschef Ossada klar.

K wie Kosten: Der Verein braucht perspektivisch einen neuen Bus, um das Projekt "Freizeit-Franz" fortsetzen zu können. Geschätzte Kosten: rund 30.000 Euro. L wie Lied: Für den "Freizeit-Franz" gibt es ein Lied: "Wir laden ein, ein, ein; kommt herein, rein, rein in den Bus, Bus, Bus, den man gerne haben muss", lautet die erste Strophe.

M wie Mitarbeiter: Sozialbetreuerin Petra Frevert leitet das Projekt. Ihr helfen Sylvana Wurzbach und Busfahrer Dietmar Ulbricht.

N wie Nonne: Zur Rosenmontags-Faschingsfete auf dem Mittweidaer Markt kommt der Spielebus. Petra Frevert erscheint stets als Nonne.

O wie Obolus: Für Bastelmaterial müssen Kinder einen Obolus von wenigen Euro zahlen.

P wie Präventionsarbeit: Zu Themen wie HIV, Essstörungen und Sexualität leisten die "Freizeit-Franz"-Mitarbeiter Präventionsarbeit.

Q wie Querschnitt: Die Kinder, die in den Bus zum Spielen kommen, sind im Schnitt sieben bis zwölf Jahre alt. Es kommen aber auch Jugendliche zum Quatschen oder kleinere Kinder mit ihren Eltern.

R wie Reparatur: Der Bus war schon häufig in der Werkstatt. Bremsen und Öl wurden oft gewechselt, der komplette Unterboden erneuert. Die Reparaturen werden in der Werkstatt von Regiobus erledigt.

S wie Spenden: Der "Freie Presse"-Hilfsverein "Leser helfen" sammelt Spenden, damit der Erucula-Verein einen neuen Bus kaufen kann.

T wie Tacho: Auf dem Tacho des Busses stehen 712.000 Kilometer. Hätte er die Erde umrundet, wären das 18 Runden auf dem Äquator.

U wie Umbau: Genau wie der alte Bus muss auch ein neues Fahrzeug zum Spielebus umgebaut werden. Der Verein will einen Niederflurbus kaufen, den auch Rollstuhlfahrer nutzen können.

V wie Verkehr: Der Bus darf im Straßenverkehr keine Personen außer den Mitarbeitern mitnehmen, da er nicht zur Personenbeförderung gedacht ist.

W wie Weihnachtspause: Derzeit hat der "Freizeit-Franz" Betriebs- ruhe. Ab 3. Januar sind die Mitarbeiter wieder im Einsatz.

Z wie Zeit: Der "Freizeit-Franz" ist nachmittags in den Dörfern. Meist parkt der Bus von 14 bis 18 Uhr an seinen festgelegten Haltestellen.

Spenden Sie können das Leser-helfen-Projekt "Franz" unterstützen: Spendenkonto: Verein Leser helfen, Volksbank Chemnitz IBAN: DE 4787 0962 1402 2442 2440, BIC: GENODEF1CH1, Kennwort: "Franz". Mehr zur Aktion lesen Sie auf der Titelseite.