Von Stützwand bleibt nur ein Steinbruch

Gefahr in Verzug an der Endlos-Baustelle Waldheimer Straße in Mittweida: Die Kreisstraße musste gestern gesperrt werden, nachdem Teile einer Stützmauer weggebrochen sind. Seit Jahren wartet Mittweida auf den Ausbau.

Von Jan Leißner

erschienen am 07.02.2017



Mittweida. Ein lautes Poltern hat Alfred Katzschmann nach Mitternacht aus dem Schlaf geschreckt. Anfangs vermutete der 82-Jährige noch, dass sich Schnee vom Dach seines Hauses an der Waldheimer Straße gelöst hatte. Doch im Licht des gestrigen Morgens fand er die Ursache des nächtlichen Lärms in seinem Garten. Mehrere große Steine lagen dort verstreut auf der abschüssigen Wiese, in der Stützwand darüber klafft ein riesiges Loch. Was die Waldheimer Straße stützen soll, wirkt wie ein Steinbruch - Gefahr ist in Verzug, das ist offensichtlich.

Diese Einschätzung gaben denn gestern auch die Straßenbauexperten des Landratsamtes beim Vor-Ort-Termin ab und ordneten die Vollsperrung der Kreisstraße an. Ab 13 Uhr sollte kein Fahrzeug mehr über den schon auf eine Fahrspur eingeschränkten Straßenabschnitt rollen. Was nun auf den Teileinsturz der Stützwand folgt, war eigentlich erst für die bevorstehenden Winterferien geplant: eine Notsicherung. Vorgesehen war, Bohrpfähle vertikal und horizontal einzubauen und ein Fangnetz ähnlich denen an Felsvorsprüngen anzubauen. "Diese Notsicherung wird nach einem weiteren Ortstermin noch präzisiert", erklärte gestern Dirk Schlimper, Leiter des Referats Kreisstraßenbau. Geplant sei zudem, schnellstmöglich die abstützenden Teile der Mauer abzubrechen. Anschließend müsse mit Baugrunduntersuchungen geprüft werden, inwieweit eine Befahrbarkeit, sehr eingeschränkt oder überhaupt, vor einem Ersatzneubau der Stützwand wieder möglich ist. Wie lange die Notsicherungsarbeiten dauern, sei noch unklar.

Die marode Stützmauer an der Waldheimer Straße beschäftigt die Kreisverwaltung schon lange. Seit mehr als drei Jahren ist die Straße halbseitig gesperrt, weil die Stützwand zum Bach hin abzurutschen droht. Laut Schlimper stehe sie unter ständiger Beobachtung. Im Dezember 2016 wurde die Notsicherung beschlossen. Der Ersatzneubau der 250 Meter langen Stützwand, einschließlich Straßenbau bis zur Auenblickstraße, war zuletzt dagegen erst für Herbst 2018 in Aussicht gestellt worden. Der Bau würde laut Landratsamt mindestens ein Jahr dauern, Kosten: rund 1,8 Millionen Euro. Wie Dirk Schlimper gestern erklärte, könne der Baubeginn nun frühestens im Herbst 2017 beginnen - vorausgesetzt, es ist bis dahin Baurecht hergestellt. Und hier droht der nächste Haken: Der Baustellenbereich berührt ein FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat), bei dem Umweltverträglichkeitsprüfungen im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens nötig sind. Nur wenn die Landesdirektion zustimme, weil hier Gefahr in Verzug sei, könne eventuell das Baurechtsverfahren in dem Fall beschleunigt werden, heißt es aus dem Landratsamt.

Alles andere als beschleunigt waren dagegen bisher die Bauvorhaben an der Waldheimer Straße, die in Mittweida den Ruf einer Endlos-Baustelle genießt. Bereits 2002 war die Straße teils weggebrochen und so für etwa acht Jahre nur halbseitig befahrbar. Im Jahr 2010 begann der 1,6 Millionen Euro teure Ausbau eines 250 Meter langen Abschnitts einschließlich neuer Stützwand unterhalb der jetzt betroffenen Stelle. Im Sommer 2013 wurde die Kreisstraße erneut halbseitig gesperrt, oberhalb der nun zum Teil eingestürzten Stützwand. Seitdem üben sich die Mittweidaer in Geduld. Der jüngste Einsturz könnte dem Planungsverfahren neuen Schwung verleihen. "Wir hoffen, dass damit nun die Planungen und letztlich die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme durch den Landkreis an Priorität gewinnt", sagte gestern Mittweidas Beigeordneter Holger Müller.