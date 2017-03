Vorschlag: Fußgängerzone auf Mittweidaer Markt einrichten

Damit Passanten gefahrlos durch die Innenstadt laufen können, schlägt Linke-Stadtrat Hans- Dietrich Pester vor, die obere Marktseite für Autofahrer zu sperren. Mit der Idee ist er nicht allein.

Von Franziska Pester

erschienen am 07.03.2017



Mittweida. Neuer Vorstoß in der Debatte um das Parken in der Mittweidaer Innenstadt: Um die Sicherheit von Fußgängern auf dem Markt zu erhöhen und den Verkehr einzudämmen, fordert Stadtrat Hans-Dietrich Pester, die obere Marktseite zur Fußgängerzone umzugestalten. Der Bereich, in dem häufig Kraftfahrer ihren Wagen im Parkverbot abstellen, sollte nach Meinung des Linke-Politikers für Autos gesperrt werden.

"Viele Kleinstädte haben in ihren Zentren Fußgängerzonen beziehungsweise verkehrsberuhigte Zonen, die in Verbindung mit viel Grün die Innenstädte attraktiv machen", argumentiert Pester.

Mit seinem Vorschlag reagiert er auf die Idee des ehemaligen FDP-Stadtrates Kurt Härtel. Der hatte gefordert, den Marktplatz montags, mittwochs und freitags - an Tagen an denen kein Wochenmarkt ist - zum Parken freizugeben.

Auslöser für den Vorstoß des Liberalen war die Ankündigung von Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU), verstärkt Strafzettel an Autofahrer zu verteilen, die ihren Pkw trotz Parkverbots auf der oberen Marktseite abstellen. Das hatte in der Stadt zu heftigen Debatten geführt. Zahlreiche Mittweidaer erklärten, dass es im Zentrum zu wenige Parkplätze gebe und man daher auf den Markt ausweichen müsse. Der Bereich ist zwar mit Pollern abgesperrt, die öffnen sich aber automatisch, sobald sich ein Auto nähert.

"Ich unterstütze voll die Absicht des Bürgermeisters, das Parken am oberen Teil rigoros zu ahnden. Es geht der FDP nur um die Geschäftsleute und um nichts anderes", sagt Hans-Dietrich Pester. An der oberen Marktseite haben die Volksbank Mittweida, die Stadt- und Löwenapotheke und ein Edeka-Markt ihre Filialen. Die Geschäftsinhaber räumten gegenüber der "Freien Presse" ein, dass mitunter auch ihre Kunden wenige Minuten im oberen Marktbereich parken.

Mit dem neuen Vorschlag, eine Fußgängerzone einzurichten, ist Hans-Dietrich Pester nicht allein. Wie die "Freie Presse" aus der Mittweidaer CDU erfuhr, gibt es auch in den Reihen der Mehrheitsfraktion im Stadtrat Befürworter dieser Idee. Allerdings ist Fraktionschef Jürgen Kitzing dagegen: "Für den Lieferverkehr und für ältere Leute, die kurz aussteigen, um etwas abzugeben, während der Fahrer im Auto bleibt, ist die derzeitige Variante optimal", sagte er.

Dabei ist der Wunsch nach einer Fußgängerzone nicht neu. Anfang der 2000er-Jahre, als in Mittweida Ideen zur Umgestaltung des Marktes diskutiert wurden, kam der Vorschlag schon einmal auf. Schließlich einigte man sich auf eine verkehrsberuhigte Zone mit automatisch öffnenden Pollern.

Oberbürgermeister Ralf Schreiber war für eine Stellungnahme zu der Forderung aus der Linkenfraktion gestern nicht zu erreichen.

