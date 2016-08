Wahlforum Frankenberg: Diskussion Ã¼ber BÃ¼rgerbeteiligung

Wahlforum Frankenberg: Diskussion über Bürgerbeteiligung

erschienen am 23.08.2016



Frankenberg. Etwa 350 Frankenberger verfolgten heute Abend beim Wahlforum der "Freien Presse" zur Bürgermeisterwahl in Frankenberg im Veranstaltungszentrum "Stadtpark" die Debatte zwischen den drei Kandidaten, deren Namen am Sonntag auf dem Wahlzettel stehen werden. Amtsinhaber Thomas Firmenich (CDU) will weitere sieben Jahre im Chefsessel im Rathaus sitzen. Die beiden parteilosen Kandidaten Frank Urbanek und Rico Walter-Bretschneider stellen sich ebenfalls zur Wahl.

Ein Schwerpunkt der Debatte war die Frage, wie die Kandidaten die Bürger der Stadt stärker in Entscheidung einbeziehen wollen. Amtsinhaber Firmenich, seit 13 Jahren Bürgermeister, beschrieb den Dialog zwischen Bürgern, Stadtverwaltung und Stadträten als rege und eng. Auch die Sitzungen des Stadtrates seien stets gut besucht. Kandidat Urbanek kündigte an, bei großen Projekten, die den städtischen Haushalt langfristig belasten würden, Bürgerentscheide durchführen zu wollen. Außerdem wolle er die Beschlussvorlagen des Stadtrates im Internet veröffentlichen. Kandidat Walter-Bretschneider sagte, er wolle einmal im Monat sogenannte Chef-Gespräche mit den Ortsvorstehern der Frankenberger Ortsteile abhalten, um zu erfahren, welche Probleme es in den Dörfern gibt. Außerdem plant er, sollte er Bürgermeister werden, regelmäßig eine Bürgermeistersprechstunde anzubieten, zu der die Frankenberger ohne Anmeldung kommen können, um mit ihm zu reden.

Die Frage, ob die Landesgartenschau 2019 Chancen oder Risiken für Frankenberg birgt, trieb zahlreiche Besucher um. Angesichts der bestehenden Probleme mit leerstehenden Geschäften, maroden Häusern und fehlender Innenstadtbelebung, äußerten sie Zweifel, dass die Stadt die Schau finanziell stemmen kann und Vorteile daraus ziehen wird.

Außerdem diskutieren die drei Kandidaten über Möglichkeiten, Frankenberg für junge Leute und Familien lebenswerter zu machen. Walter-Bretschneider will unter anderem Arbeitsplätze schaffen, regionale Firmen animieren, Praktika für Schüler anzubieten, die Ortsteile stärken und einen Wirtschaftsförderer einstellen. Firmenich setzt neben seinem bisherigen Programm zur Stärkung von Kitas und Schulen auf die Belebung von Ladenfläche, die Schaffung neuer Eigenheimstandorte und die Landesgartenschau. Urbanek will unter anderem Kunst und Kultur fördern, um Intellektuelle zu animieren in Frankenberg zu leben und zu arbeiten. (fpe)