Wahlkampf in Frankenberg: Streit Ã¼ber Schulden eskaliert

Wahlkampf in Frankenberg: Streit über Schulden eskaliert

Von Ute George

erschienen am 25.08.2016



Der Streit zwischen Amtsinhaber Thomas Firmenich (CDU) und einem seiner Mitbewerber zur Bürgermeisterwahl, Rico Walter-Bretschneider, um die Finanzsituation der Stadt Frankenberg droht vor Gericht zu landen. Bereits in der Stadtratssitzung am Mittwochabend kam es bei dem Thema zum Eklat, der Bürgermeister und der Fraktionschef der Freien Wähler Frankenberg, Klaus Stampniok, waren aneinander geraten.

Anlass der Auseinandersetzung: Das sächsische Frühwarnsystem hatte der Stadt Frankenberg eine "instabile Haushaltslage" bescheinigt. Stampniok verteidigte einen offenen Brief der Freien Wähler, der an alle Haushalte gegangen war. Darin war die Rede von einer Haushaltsschieflage. Firmenich konterte in der Stadtratssitzung, dass diese Zahlen ein verzerrtes Bild von der Haushaltslage darstellten und die Bürger nur verunsichert würden.

Unterdessen hat das sächsische Innenministerium in einem Schreiben, das der "Freien Presse" vorliegt, der Stadt Frankenberg erklärt, dass die Bewertung im Frühwarnsystem keine abschließende Bewertung der Leistungsfähigkeit einer Kommune darstelle. Es gebe lediglich Signale, "auf die hin Kommunen und Rechtsaufsicht den einzelnen Phänomenen nachgehen, Ursachen erforschen und Analysen vornehmen müssen". Bei Frankenberg sei derzeit keine verstärkte rechtsaufsichtliche Kontrolle notwendig. "Die Stadt hat zwar eine hohe Gesamtverschuldung, diese resultiert aber zu etwa 90 Prozent aus den Schulden aus Zweckverbänden", so weiter. Diese Schulden könnten durch Gebühren oder Beiträge ausgeglichen werden, heißt es aus Dresden. Der Einsatz eines Zwangsverwalters käme überhaupt nicht in Betracht. Auch das Landratsamt Mittelsachsen bestätigte am Donnerstag in einer Erklärung, dass der Haushalt der Kommune im Mai auflagenfrei genehmigt worden sei.