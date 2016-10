Wahlplakate der AfD beschmiert

erschienen am 24.10.2016



Mittweida. Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag fünf veränderte Wahlplakate der Partei Alternative für Deutschland (AfD) in Mittweida entdeckt. Die Plakate hingen in etwa drei Metern Höhe an Laternen in der Rochlitzer Straße, der Schuhmannstraße, der Schulstraße, der Lutherstraße und im Bereich Straße Am Schwanenteich. Die Täter hatten den ursprünglichen Text mit einem fremdenfeindlichen Spruch verändert. Die Plakate wurden sichergestellt.

Das Dezernat Staatschutz der Kriminalpolizei Chemnitz prüft nun, ob der Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten vorliegt. Die Polizei sucht außerdem Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 0371 387495808 entgegen. (fp)