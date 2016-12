Waldheimer Straße: Hang droht abzurutschen

Die Strecke von Mittweida nach Ringethal wird Anfang 2017 gesperrt. Damit die Straße nicht wegbricht, müssen Bauarbeiter die Stützwand absichern. Richtig saniert werden Fahrbahn und Mauer wahrscheinlich erst 2018.

Von Franziska Pester

erschienen am 30.12.2016



Mittweida. Anhalten, gucken, warten, die Fahrbahnseite wechseln und dann den Berg hoch fahren: Seit mehr als drei Jahren ist die Waldheimer Straße in Mittweida halbseitig gesperrt. Weil die Stützwand zum Bach hin abzurutschen droht, dürfen Autofahrer nur eine Hälfte der Straße befahren. Nun hat sich die Situation offenbar verschärft: Wie das zuständige mittelsächsische Landratsamt mitteilte, besteht die Gefahr, dass die Stützwand in sich zusammensackt. Damit die Straße nicht wegbricht, müssten Bauarbeiter Anfang kommenden Jahres den Hang sichern. Dafür wird die Waldheimer Straße über mehrere Wochen voll gesperrt.

"Bisher erfolgte eine Fahrbahneinengung, um die Stützwand zu entlasten. Aber das ist keine Dauerlösung. Das Bauwerk ist altersbedingt sehr marode", teilte Landratsamtssprecher André Kaiser mit. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Daher habe die Kreisbehörde entschieden, die Stützwand vorerst abzusichern, sodass für die Grundstückseigentümer, die unterhalb der Straße ihre Gärten haben und auch für Autofahrer keine Gefahr mehr besteht. "Bisher angedacht ist, den losen Stützwandkopf abzutragen und die verbleibende Böschung zu sichern", erläutert der Sprecher. Das Landratsamt rechnet damit, dass diese Notsicherungsmaßnahmen zwischen 50.000 und 60.000 Euro kosten werden.

Wann genau Anfang 2017 die Arbeiten erledigt werden, steht noch nicht fest. Sicher ist laut Kaiser aber bereits, dass die Waldheimer Straße während der Bauzeit voll gesperrt wird. Wenn die Notsicherung beendet ist, soll die Straße zumindest auf einer Seite vorerst wieder befahrbar sein - die Einengung bleibt also weiter bestehen. Denn Straße und Stützwand müssen oberhalb des bereits sanierten Abschnitts vollständig ausgebaut und erneuert werden. Wann mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, ist aber noch offen. Aus der Kreisbehörde heißt es: "Wir hoffen, 2018 zu bauen." Die Kosten für den Bau schätze man auf rund 1,8 Millionen Euro.

Bereits beim ersten Abschnitt der Waldheimer Straße vom Busbahnhof bis zur jetzt eingerichteten Engstelle dauerte es Jahre, bis die Bauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahn und der Stützwand begannen.

Fred Katzschmann hat sein Grundstück und sein Wohnhaus direkt an der maroden Mauer. "Seit ich denken kann, bewegt sich der Hang und arbeitet", sagt er. Seinen Garten darf er deshalb nur noch auf eigene Gefahr betreten. "Neben unserem Grundstück ist vor Jahren ein Haus abgerissen worden, weil es drohte, den Hang hinabzurutschen", berichtet der Anwohner.