Warum dieses Tor für Nachbarschaftsstreit sorgt

Ein Vierteljahrhundert konnten Passanten die Abkürzung vom Buttermilchweg ins HainichenerStadtzentrumnutzen. Nun versperrt ein Tor den Durchgang.

Von Uwe Lemke

erschienen am 14.12.2016



Hainichen. Birgit Kretzschmar und Berndt Großer, die in den Oberen Berghäusern 11 a in Hainichen wohnen, sind verärgert. 26 Jahre lang war der private Verbindungsweg neben ihrem Haus - zwischen Fußweg Obere Berghäuser und dem Buttermilchweg - für die Öffentlichkeit nutzbar. Seit Mitte Juli ist die Abkürzung, die viele Anwohner des Ottendorfer Hangs jahrelang nutzen konnten, jedoch dicht. Die beiden jeweils an den Enden des Weges wohnenden Grundstückseigentümer hätten ein Tor aufgestellt - und das gegen den Willen der dazwischen wohnenden Grundstücksbesitzer. "Denn wir befürchten eine Abwertung unserer Grundstücke. Zudem geht ein Stück Lebensqualität verloren, auch das Stadtzentrum leidet darunter", kritisiert Birgit Kretzschmar.

Mehrfach sei sie schon angesprochen worden, warum sie und ihr Lebensgefährte der Allgemeinheit diese Abkürzung nun verwehren würden. "Doch wir können nichts dafür. Fünf Eigentümer, so auch wir, teilen sich in die Wegerechte. Zwei von den fünfen sind für das Tor, die Mehrheit nicht", sagt sie.

"Einziger Grund für die Sperrung waren die Brandanschläge im Juni. Die Bewohner sind dabei knapp einer Katastrophe entgangen. Auch Sachbeschädigungen hat es bereits gegeben", erklärt Grundstückseigentümer Jörg Seifert. Auf Wunsch seiner Mieter und anderer Anwohner habe er gemeinsam mit der Eigentümerin, der das Grundstück oben am Weg gehört, auf der sich nun das Tor befindet, die Schließung veranlasst. "Denn sie alle haben gesagt, hier muss endlich etwas geschehen."

Der Fall hat vor kurzem auch das Amtsgericht in Hainichen beschäftigt. Denn Berndt Großer hatte auf Beseitigung des Tores und die Wiederherstellung des Weges geklagt. Doch das Gericht lehnte die Klage Anfang November ab - Begründung: Es handele sich hier um Privateigentum, das man durch Verschließen schützen darf. Der Umweg, der für Anwohner dadurch entstehe, sei zumutbar. Nach einer vorherigen Ortsbegehung, an der viele Interessenten teilnahmen, hatte der Vorsitzende Richter einen Kompromiss vorgeschlagen: Den Weg abends verschließen und morgens wieder für die Allgemeinheit öffnen.

Die Initiatoren der Schließung wollen laut Seifert am Tor festhalten. Zahlreiche Anwohner hätten dafür einen Schlüssel bekommen. "Wir nicht", kritisieren Birgit Kretzschmar und Berndt Großer. Der Fall ist somit zu einem handfesten Nachbarschaftsstreit geworden. "Für viele bleibt nur noch der Riesenumweg ins Stadtzentrum über die Nossener Straße oder die Ottendorfer Straße", sagen sie. Die Eigentümerin, auf deren Grundstück das Tor steht, will sich gegenüber der "Freien Presse" nicht dazu äußern.

"Wir haben alle im Vorfeld gefragt, ob sie mit der Schließung einverstanden sind. Und ich habe mich mehrfach um Deeskalation bemüht", sagt Jörg Seifert. "Man müsste sich im kleinen Kreis zusammensetzen und die Sache klären, vielleicht mit einem unabhängigen Moderator", schlägt Seifert vor.

Um zu verdeutlichen, dass die Stadt hier nicht in private Grundstücksrechte eingreifen darf, wie gefordert, hatte Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) kürzlich Amtsleiter, Stadträte und Anwohner in den Ratssaal eingeladen. "Sie können nicht von mir verlangen, dass ich geltendes Recht breche", sagte er. Die Stadt könne sich zwar für eine andere Abkürzung durch das Wohngebiet einsetzen, doch dazu müssten Eigentümer gegebenenfalls einen Teil ihres Grundstücks zur Verfügung stellen. Nach einer solchen Bereitschaft sah es beim Treffen im Rathaus allerdings nicht aus.

Linke-Stadtrat Detlef Wittstock hatte sich mit der Materie beschäftigt und Einsicht ins Liegenschaftskataster genommen. Er pflichtete den Argumenten der Verwaltung nun bei: "Durch die Schließung sind Grundstücke erfasst, die neu eingemessen werden müssten. Die Stadt ist hier außen vor." Immer wieder hatten Anwohner kritisiert, dass es vor vielen Jahren zu fragwürdigen Grundstücksübertragungen gekommen sei. Wittstock riet ihnen, ein Grenzfeststellungsverfahren zu veranlassen.

Birgit Kretzschmar will weiterkämpfen. Eines habe sie aber erreicht: "Seit einem halben Jahr ist es das erste Mal, dass wir seitens der Stadt gehört wurden."