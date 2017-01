Was die Mittweidaer 2017 erwartet

Umbau des Bahnhofsvorplatzes geht weiter - Hochschule feiert ihr Jubiläum - Vorbereitungen zur Umgestaltung der Rochlitzer Straße

erschienen am 07.01.2017



Mittweida. Straßenbau, die Sanierung denkmalgeschützter Häuser und ein Fest zum Hochschuljubiläum - vor knapp 600 geladenen Gästen gab Mittweidas OB Ralf Schreiber (CDU) gestern Abend beim Neujahrsempfang einen Ausblick auf 2017. "Freie Presse" stellt die größten Vorhaben vor.

Was erwartet die Mittweidaer in diesem Jahr?

Zahlreiche Baumaßnahmen stehen an. Ein Großprojekt ist der Umbau des Bahnhofsvorplatzes. Dort werden eine Buswendestelle, Taxistände und ein Parkplatz angelegt. Ein kultureller Höhepunkt wird dem Oberbürgermeister zufolge die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Hochschule sein. "Toll, dass wir den Klangzauber, das Eröffnungskonzert des Mittelsächsischen Kultursommers, in dem Spiegelzelt auf dem Schützenplatz durchführen dürfen."

Welche Straßen sollen in diesem Jahr ausgebaut werden?

Die Schul- und die Kirchstraße sollen saniert werden. Zudem wird ein Architektenwettbewerb veranstaltet, bei dem Experten Vorschläge zur Umgestaltung der Rochlitzer Straße einreichen können. 2016 wurde das bei Workshops vorbereitet: "Mit hoher Beteiligung der Bewohner, Händler, Hauseigentümer und Kunden konnten wir Erkenntnisse zu Erwartungen und Bedürfnissen sammeln", so der OB.

Das Rathaus ist eine Großbaustelle. Wie geht es weiter?

Ab März ziehen alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus und werden laut Schreiber für voraussichtlich zwölf Monate im Immobilienzentrum der Sparkasse Mittelsachsen am Markt arbeiten, nur das Bürger- und Gästebüro bleibt. Im Rathaus wird ein zweiter Rettungsweg angelegt. Zudem wird der Ratsaal umgestaltet. Auch in den Fluren wird gebaut. Leitungen, die dort verlaufen, werden verlegt, um den Brandschutz zu verbessern.

Die alte Tankstelle an der Chemnitzer Straße, die Schürzenfabrik am Plan, Schloss Neusorge - in Mittweida gibt es Schandflecke. Was passiert damit?

Wo sich früher die Minol-Tankstelle befand, will laut OB ein Investor das Areal von der Weberstraße 25 bis zur Chemnitzer Straße 1 umgestalten. Auch für die Sanierung der Schürzenfabrik habe sich ein Investor gefunden, der das denkmalgeschützte Haus restaurieren wolle. Weniger konkret sei die Zukunft von Schloss Neusorge, das sich in Privatbesitz befindet und seit Jahren verfällt. Mit dem Eigentümer sei die Stadt aber in Kontakt.

Kommen 2017 erneut Asyl- bewerber nach Mittweida?

Das Thema Asyl werde die Stadt weiter beschäftigen. Schreiber zufolge sind das Verhalten des US-Präsidenten Trump und die Beziehungen zwischen Russland und den USA schwer vorherzusehen. Das Verhalten beider Staaten könne Folgen für die Flüchtlingsströme haben. Der OB sagte, dass 2016 alle Asylsuchenden, die nach Mittweida kamen, in Wohnungen oder geeigneten Heimen untergebracht wurden. "Dank der Helfer von Kirchen, Hochschule, Netzwerk, Müllerhof, Nadeshda, Privatpersonen und Spendern konnte bei uns das Leid der Flüchtlinge bestmöglich gelindert werden."

Ist die Zukunft des Mittweidaer Krankenhauses gesichert?

Mit Blick auf die Zukunft des Krankenhauses ist Ralf Schreiber optimistisch. Seit diesem Jahr arbeitet die Klinik unter dem Dach der Vereinigten Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen, an der der Konzern Sana und der Kreis Anteile halten. Ein öffentlicher Träger sei einem privaten Träger vorzuziehen. "Doch auch, wenn in einem Krankenhaus die exzellente, wohnortnahe medizinische Betreuung der Bevölkerung im Vordergrund stehen sollte, ist es leider eine Tatsache, dass ökonomische Sachzwänge im Gesundheitswesen eine immer größere Bedeutung erlangen", so Schreiber. (fpe)