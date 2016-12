Was macht der Mittelsächsische Kultursommer im Winter?

Einen Winterschlaf halten die Mitarbeiter nicht,betont Geschäftsführer Olaf Hanemann. Denn jetzt geht es an die Feinplanungen für die kommenden Veranstaltungen. Und auch das 25. Saison-Jubiläum des Miskus 2018 haben die Macher schon im Blick.

Von Ute George

erschienen am 21.12.2016



Hainichen. Wenn am Donnerstag die Büro-Türen des Vereins "Mittelsächsischer Kultursommer" (Miskus) an der Hainichener Georgenstraße abgeschlossen werden, gehen die Mitarbeiter nur in eine kurze Weihnachtspause. Denn es gibt viel zu tun, sagt Geschäftsführer Olaf Hanemann. "Es hält sich ja das Gerücht, dass der Miskus im Winter Winterschlaf hält und erst im Sommer wieder aufwacht", erzählt er mit einem Schmunzeln. "Freie Presse" hat nachgefragt, welche wichtigen Arbeiten derzeit anliegen:

Geschäftsleitung - Eine akribische Vorarbeit erfordere die Fülle der vielen Veranstaltungen im Sommer, fasst Geschäftsführer Olaf Hanemann seine derzeitigen Aufgaben zusammen. So müssten die Verträge mit den kommunalen Partnern wie zum Beispiel der Stadt Mittweida ausgearbeitet werden. "Dort findet nächstes Jahr das Auftaktkonzert statt", so Hanemann. Ein großes Thema sei auch das Geld. "Die finanzielle Basis ist durch die Fördermittel vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen unter Dach und Fach", sagt er. Jetzt gehe es um das Sponsoring. "Wir führen deshalb mit den Partnern aus der Wirtschaft die Jahresgespräche, in denen wir vergangene Veranstaltungen auswerten und neue Projekte vorstellen." Darüber hinaus liefe im Winter schon die Werbung an. "Im Dezember hat der Ticketverkauf für die Abendveranstaltungen begonnen", berichtet der Geschäftsführer. Auch ein Crossmedia-Projekt mit der Hochschule Mittweida ist für Hanemann ein wichtiges Thema: Mithilfe von Medien-Studenten soll das Marketing des Miskus verbessert werden. "Das geht jetzt in die heiße Phase. Am 26. Januar ist die Abschlusspräsentation in der Hochschule." Derzeit würden die Entwürfe für das neue Logo des Miskus gestaltet. Und auch die Homepage werde gerade modernisiert. Doch Hanemann hat nicht nur die kommende Sommersaison im Blick. "Ich denke bereits darüber nach, welche Höhepunkte 2018 für uns in Frage kommen", sagt er. Dann feiert der Miskus sein 25. Saison-Jubiläum. Und es gibt noch mehr Jubiläen in diesem Jahr, die der Miskus mit gestalten will: die 850-Jahr-Feier in Wechselburg, die 800-Jahr-Feier in Frauenstein und die dritte Auflage des Fürstentags in Rochlitz.

Projektleitung - Hand in Hand mit seinem Chef arbeitet Projektleiter Jörn Hänsel. "Nachdem der große Fahrplan für die kommenden Veranstaltungen gestrickt ist, muss ich jetzt schauen, welche Einzelkünstler in den Veranstaltungen agieren", sagt er. Dementsprechend müssten dann auch die Künstlerverträge abgeschlossen werden. "Zudem recherchieren wir jetzt, welche Theaterstücke aufgeführt werden, sie werden dann auch im Winter geschrieben." In seinen Aufgabenbereich fallen auch die Bestellungen für die Bühnen, die Toilettenanlagen, der Technik- und Lichtfirmen und der Einsatz von DRK, Feuerwehr bei den Veranstaltungen. "Zudem werden die Pläne für den Programmablauf, also wer, wann dran ist, und der Probenablauf derzeit festgelegt", berichtet Hänsel. "Die Hauptarbeit läuft im Winter. Alles, was da nicht vorbereitet wird, schafft man im Sommer nicht mehr."

Schneiderei - Die Nähmaschinen rattern im Winter: Die Frauen in der Schneiderei bessern zurzeit vor allem die Kostüme aus oder nähen neue - sowohl für die Künstler, als auch für den Fundus, berichtet Christine Müller. So arbeitet sie zum Beispiel an einem neuen Katharina-von-Bora-Kleid. Mitarbeiterin Margitta Freudenberg ergänzt: "Auch die Stoffdächer und Seitenwände der Mittelalterbuden nähen oder bessern wir aus." Zu den Aufgaben der Frauen gehört zudem das Waschen und Bügeln der Kostüme. "Derzeit nähen wir die Straßenbänder", sagt Margitta Freudenberg. Das sind die großen Stoffbanner, die später die einzelnen Veranstaltungen ankündigen.

Fundus - Die Herrin über die mehr als 3000 Kostüme und 1000 Einzelteile im Fundus, Regina Seiler, ist mit der Beschriftung und Gestaltung dieser Stoffbanner beschäftigt. "Wenn dann die ersten Theaterstücke geschrieben sind, kümmere ich mich um die notwendigen Requisiten", erzählt sie. Diese baut sie größtenteils selbst. "Schließlich war ich 22 Jahre lange für den Konsum in der DDR-Werbung tätig. Da haben wir auch alles selbst hergestellt", erzählt sie. Sozusagen epochenweise sieht sie auch die Kostüme durch und ordnet sie bei Bedarf neu. Dann ist sie mal im Mittelalter oder in der Gotik beim Sortieren. Das macht sie am liebsten selbst. "Schließlich hab ich den Überblick", sagt sie. Und den möchte sie auch behalten.