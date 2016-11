Weg Birkenwäldchen soll Platz für Fußgänger und Radler bieten

Die beliebte Abkürzungstrasse in Frankenberg wird wegen des geplanten Supermarktes verlegt, ausgebaut und mit Aufenthaltsflächen versehen. Auch eine Kulturinsel soll neu entstehen.

Von Ute George

erschienen am 29.11.2016



Frankenberg. Vor allem Schüler, aber auch andere Spaziergänger und Radfahrer nutzen den Weg Birkenwäldchen in der Nähe der Badstraße in Frankenberg. Die Anwohner der Lützelhöhe schätzen ihn als Abkürzung in das Stadtzentrum. So wie der Weg jetzt ist, kann er aber nicht bleiben. Knapp 8600 Quadratmeter benötigt der an dieser Stelle geplante neue Aldi-Markt. Der Weg muss deshalb verlegt werden.

Künftig soll er auch ausgebaut und breiter werden. Den Planungsentwurf hat Sven Jacob vom Ingenieurbüro Fugmann und Fugmann aus dem vogtländischen Falkenstein kürzlich zur Sitzung des Technischen Ausschusses erstmals öffentlich vorgestellt.

Künftige Lage: Der Weg rückt ein Stück näher an die Bahngleise heran und soll auf Höhe der ehemaligen Gärten geführt werden (Grafik). Die Besitzer der Gärten auf dem ehemaligen Grundstück der Deutschen Bahn AG haben laut Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) eine Entschädigung erhalten. Der neue Weg wird ähnlich lang wie der alte, also etwa 320 Meter.

Ausbau: Auf drei Meter Breite soll die neue Trasse ausgebaut werden, sodass sie von Radfahrern und Fußgängern gemeinsam genutzt werden kann. An den Rändern entstehen Bankette. Etwa in der Mitte ist eine Anbindung an den künftigen Aldi-Markt geplant. Befestigt wird der Weg mit einer Asphaltschicht. Auch eine Beleuchtung ist vorgesehen.

Besonderheiten: Es gibt künftig zwei Aufenthaltsbereiche mit Sitzbänken. Ein größerer befindet sich beim Gehweg zum Aldi-Markt. Dort soll es auch eine Informationstafel geben, die an das historische Birkenwäldchen erinnert. Auch am Haus der Vereine soll eine Sitzgelegenheit geschaffen werden. In der Nähe des Bahnhofs wird eine Kulturinsel entstehen. Innerhalb der 48-Stunden-Aktion haben junge Leute aus Frankenberg dort schon eine Entrümplungsaktion gestartet. Zwischen den Bäumen könnte mit wenigen Seil-Elementen ein kleiner Kletterparcours errichtet werden. Ein Zirkuswagen soll dort hinein, geplant sind weiterhin eine Feuerstelle, ein Baumhaus und ein "Raum des Klangs". Das Projekt der Frankenberger Jugendlichen wird finanziell von Envia M unterstützt.

Kosten: Etwa 240.000 Euro werden Umverlegung und der Neubau des Birkenwäldchens kosten, schätzte Sven Jacob ein. 30.000 Euro erhält die Stadt von der BGB-Grundstücksgesellschaft Herten, damit sie den Weg zugunsten des Aldi-Neubaus verlegt. Zudem wurde der Weg ins Radwegkonzept aufgenommen, sodass bis zu 90 Prozent Fördermittel fließen können. "Ich gehe davon aus, dass es eine Plus-Minus-Null-Angelegenheit für die Stadt wird", so Bauamtsleiter Michael Thiel.