Weite Wege ins Stadtzentrum

Mittweidas zentrale Ringstraße ist halbseitig dicht. Auch die Strecke ins Neubaugebiet wird gebaut. Die Autofahrer schimpfen.

Von Franziska Pester

erschienen am 28.09.2016



Mittweida. Autofahrer brauchen in Mittweida derzeit starke Nerven: Der Stadtring ist ab Technikumplatz nur noch in Richtung Bahnhof befahrbar, und auch die Lutherstraße ist stadteinwärts dicht. Vor allem die Bewohner des Neubaugebietes müssen weite Umwege fahren, wenn sie ins Stadtzentrum wollen. Die "Freie Presse" erklärt, welche Bauarbeiten erledigt werden und wie lange die Sperrungen dauern:

Schadstellen ausbessern: Auf der Lutherstraße reparieren Bauarbeiter seit Ende August Schäden an der Fahrbahn. Zudem werden Schadstellen an den Bordsteinen sowie am Gehweg behoben und die Parkbuchten angepasst. Kosten: 213.000 Euro. Die Straße ist halbseitig gesperrt, in Richtung Neubaugebiet ist sie noch befahrbar. Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern. Autofahrer, die ins Zentrum wollen, müssen über die Melanchthonstraße und die Leisniger Straße zur Weststraße fahren, um zur Heinrich-Heine-Straße zu gelangen. Über den Stadtring geht es dann ins Zentrum, denn die Bahnhofstraße ist stadteinwärts gesperrt.

Neue Asphaltdecke: Die Asphaltdecke des Stadtrings wird stückweise erneuert. In dieser Woche ist zwischen Technikumplatz und Schillerstraße bereits auf einer Hälfte der Trasse der Asphalt abgefräst worden. Sobald diese Seite fertig ist, nehmen sich die Bauarbeiter die andere vor. Autofahrer können stadtauswärts an der Baustelle vorbei fahren. Wer zum Markt will, muss über den Stadtring zur Weberstraße. Damit Autofahrer, die vom Markt kommen und zurück in Richtung Hainichener Straße wollen, nicht den Stadtring fahren müssen, wurde die Einbahnstraßenregelung der Theaterstraße gedreht. Von der Rochlitzer Straße darf man jetzt rechts abbiegen in Richtung Zimmerstraße. Ab Mitte Oktober wird das Stadtring-Stück zwischen Technikumplatz und Poststraße gebaut. Bis Mitte November soll die halbseitige Sperrung deshalb andauern.