Wohnhaus in Döbeln brennt

erschienen am 30.09.2016



Döbeln (dpa/sn) - In einem Wohnhaus in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei vor Ort, sagte ein Polizeisprecher in Chemnitz. Ausmaß und Ursache für den Brand seien noch unklar.

Die Rettungsleitstelle sei am Freitagmorgen gegen 7.00 Uhr über das Feuer alarmiert worden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.