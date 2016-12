Wundersames Band fürs Jubiläum

Bildhauer der Dresdener Zwingerbauhütte gestalten eine Skulptur für die Mittweidaer Hochschule. Das Möbiusband soll mehr als nur reine Wissenschaft symbolisieren.

Von Franziska Pester

erschienen am 28.12.2016



Mittweida. Eine Schleife mit ineinander verdrehten Enden, die Innenfläche wird zur Außenfläche, bevor sie sich wieder wendet und erneut zur Innenfläche wird: Das Möbiusband fasziniert Mathematiker, Naturwissenschaftler und Künstler seit Jahrzehnten. Eine Skulptur in Form der Schleife, bei der man nicht zwischen oben und unten, innen und außen unterscheiden kann, wird anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Mittweidaer Hochschule auf dem Technikumplatz aufgestellt. Neben der Wissenschaft verbindet die Hochschule aber noch mehr mit dem Kunstwerk.

Entworfen und angefertigt wird die Figur des Möbiusbandes in der Dresdener Zwingerbauhütte. Die Steinmetze und Bildhauer, die dort arbeiten, sind für die Restaurierung des barocken Dresdener Zwingers zuständig. "Eine Aufgabe der Zwingerbauhütte ist die Lehrausbildung zum Steinmetz und Bildhauer. Für die anspruchsvolle Ausbildung sind die Lehrmeister ständig bemüht, interessante Aufgaben zu finden. So entstand eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Mittweida", erklärt Andrea Krieger, Sprecherin des Sächsischen Immobilienmanagements (SIB), zu dem die Zwingerbauhütte gehört.

Die Herstellung der Jubiläumsskulptur sei Aufgabe eines Auszubildenden im dritten Lehrjahr. Ausbildungsinhalte wie Proportionslehre, Gestaltung, Modellbau, Materialkunde und auch Arbeitsabläufe ließen sich dabei von Ausbildern und Lehrlingen gemeinsam praktisch umsetzen. Weil die Figur als Teil der Lehre angefertigt wird, sei sie kein Geschenk an die Hochschule oder die Stadt. Stattdessen entstehe sie durch eine Kooperation zwischen der Behörde und der Bildungseinrichtung. Laut SIB-Sprecherin Andrea Krieger habe die Hochschule sich dabei gewünscht, praxisorientierte Ausbildung - wie sie in Mittweida erfolgt - bildhaft darzustellen. "Was kann für eine Lehrausbildung besser sein?", sagt Andrea Krieger.

Die fertige Figur wird auf einem Sockel stehen. Dadurch misst die gesamte Skulptur etwa 2,70 Meter Höhe. Das Band selbst wird laut Krieger einen Durchmesser von 1,10 Metern haben. Der Steinbildhauer habe sich mit seinem Ausbilder für Sandstein als Material entschieden. "Kosten entstehen nicht. Es werden Altsteine verwendet. Das ist Steinmaterial, das anderweitig keinen Einsatz mehr findet, aber qualitativ ohne Beanstandungen ist", so die Sprecherin weiter.

An der Hochschule freut man sich über die Skulptur, die nächstes Jahr am 5. Mai, während der Feierlichkeiten anlässlich des Hochschul-Jubiläums, auf dem Technikumplatz enthüllt werden soll. "Zum einen findet sich die Funktion des Möbiusbandes inhaltlich in der Mathematik, den Naturwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften und auch in den Medien wieder. Zum anderen passt die Verwirklichung als Ausbildungsprojekt gut zur Hochschule. Bei uns sind praxisnahe Lehr- und Forschungsprojekte ein Ausbildungsprinzip", erklärt Hochschulsprecher Helmut Hammer.

In der Kunst steht das Möbiusband für Unendlichkeit sowie das Prinzip der Wiederholung. Das lässt sich auch auf die Wissenschaften übertragen: Als Metapher beschreibt es das unendliche Mühen und Streben in der Forschung.