ZWA plant Millioneninvestitionen

Das neue Verwaltungsgebäude des Wasserzweckverbandes soll Ende April bezogen werden. In Frankenberg ist der Bau einer Lagerhalle für Klärschlamm im Gespräch. Weitere Klär-anlagen sollen entstehen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 14.02.2017



Hainichen. Der in Hainichen ansässige Wasserzweckverband ZWA investiert auch in diesem Jahr in seine Infrastruktur. An den Wasserpreisen soll 2017 nicht gedreht werden, dafür wird über Niederschlagsentgelte diskutiert. Die "Freie Presse" fragte Technikchef Ulrich Pötzsch und den kaufmännischen Geschäftsleiter Dirk Kunze nach den wichtigsten Projekten für 2017.

Innenausbau im Verwaltungsgebäude: Reichlich zwei Millionen Euro wird das neue Verwaltungsgebäude kosten, das in Hainichen entsteht und 25 Mitarbeitern bessere Bedingungen bieten wird. Auch das ZWA-Archiv, welches zurzeit noch in verschiedenen Gebäuden verteilt ist, erhält dort künftig seinen Platz. Zurzeit läuft der Innenausbau. Noch hat jedes der Gebäude eine eigene Heizungsanlage. Mit der Inbetriebnahme von zwei gasbetriebenen Blockheizkraftwerken am 8. März werde die Energieversorgung dann zentralisiert und ein neues Kapitel in Richtung Elektromobilität aufgeschlagen. Möglich macht dies ein Stromspeicher für das schnelle Laden von Elektroautos, von denen 2018 ein bis zwei Stück angeschafft werden könnten. Auch der Kauf von Hybrid-Fahrzeugen sei möglich, da in der Region die Ladeinfrastruktur noch nicht so ausgebaut ist, dass der ZWA in seinem Verbandsgebiet uneingeschränkt agieren kann.

Kleinkläranlagen-Kontrolle: Bis Ende 2015 mussten laut sächsischem Wassergesetz alle Kleinkläranlagen auf Vollbiologie umgestellt sein. Doch von den knapp 15.300 Anlagen entsprechen bislang noch immer mehr als 3900 nicht dem geforderten Stand der Technik. Auch gebe es etliche Kunden, die die Umstellung beim ZWA nicht gemeldet hätten, da sie Kontrollen befürchten. Diese Kontrollen werde es ab dem zweiten Halbjahr aber verstärkt geben, da der ZWA zur Einhaltung der Kleinkläranlagen-Verordnung verpflichtet sei. Vor allem werde geprüft, ob es eine Fremdwartung der Anlagen gibt und ob ein Betriebsbuch geführt wird. Vor allem auch Garten- und Naherholungsgrundstücke würden überprüft.

Lagerhalle für Klärschlamm: Die am Frankenberger Schilfteich einst geplante Verbrennungsanlage für Klärschlamm ist vom Tisch, dafür wird der Bau einer Schlammlagerhalle erwägt. Diese soll dem ZWA logistische und preisliche Vorteile bringen. Denn künftig könnte der Schlamm im Winter zwischengelagert und ab Frühjahr an die Landwirtschaft als Dünger geliefert werden. Zurzeit wird der größte Teil des Klärschlamms zur Verbrennung und Energiegewinnung nach Boxberg transportiert. Im gesamten Verbreitungsgebiet des ZWA fallen pro Jahr 12.000 Tonnen Klärschlamm an, in der Frankenberger Anlage sind es 3000 Tonnen jährlich.

Wasserpreise 2017 stabil: Im November hatte die Verbandsversammlung beschlossen, dass die Wasserpreise 2017 Bestand haben. Im April soll aber beraten werden, ob Niederschlagsentgelte zu erheben sind. Dabei werden die versiegelten Flächen zugrunde gelegt. Höhere Kosten könnten auf diejenigen Grundstücksbesitzer zukommen, die Regenwasser von versiegelten Flächen in ZWA-Kanäle einleiten.

Bau neuer Kläranlagen: Mit drei Millionen Euro ist der Baustart für eine neue Kläranlage in Penig die größte Investition des ZWA in diesem Jahr. Bis zur Fertigstellung 2020 sollen 11,2 Millionen Euro investiert werden. Auch in anderen Orten wird in neue Klärtechnik investiert.