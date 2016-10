Ziel: Kriebstein und Lausitz im Wechsel

erschienen am 28.10.2016



Kriebstein . Das Internationale Motorbootrennen könnte künftig aller zwei Jahre, jeweils im Wechsel jährlich einmal auf der Talsperre Kriebstein und einmal auf dem Halbendorfer See in der Oberlausitz, ausgetragen werden. Wie der Vorsitzende des Kriebsteiner Talsperrenzweckverbandes und Mittweidaer OB Ralf Schreiber zur Stadtratssitzung am Donnerstag sagte, wollen beide Organisatoren dafür einen Antrag stellen. (fp)