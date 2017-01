Zwei Männer mit Messer verletzt - 23-Jähriger verhaftet

erschienen am 24.01.2017



Döbeln. Gegen den Tatverdächtigen, der in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in Döbeln mit einem Messer verletzt haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der 22-jährige Rumäne befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den Angaben nach stach der Tatverdächtige vor einer Diskothek auf der Töpfergasse mit einem Messer auf einen 23-jährigen Deutschen ein und verletzte ihn dabei schwer. Ein 25-jähriger deutscher Zeuge, der dazwischen ging, erlitt leichte Verletzungen. Der 22-Jährige wurde schließlich von Sicherheitskräften überwältigt, die ihm die Tatwaffe abnahmen. (fp)