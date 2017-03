Zwei Umleitungen ab nächster Woche

erschienen am 09.03.2017



Kriebstein/Wiederau. In der kommenden Woche werden zwei Straßen in der Region gesperrt, bei denen Autofahrer jeweils mit großräumigen Umleitungen rechnen müssen. So hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr angekündigt, dass ab 15. März die B 107 in Wiederau gesperrt wird. Der Verkehr werde über die Staatsstraße 250 nach Erlau, die S 200 nach Mittweida und die S 241 nach Claußnitz umgeleitet. Bis Ende Juni werde eine Brücke in der Ortsdurchfahrt Wiederau umgebaut. Außerdem wird ab Montag die Kreisstraße in Kriebstein zwischen Rittergut und dem Parkplatz Talsperre gesperrt. Für Mittwoch ist hier der feierliche Spatenstich angekündigt. Die Zufahrt zum Großparkplatz aus Richtung Waldheim ist dann mindestens bis Jahresende nur über eine Umleitung über Hartha, die B 175 und S 200 möglich. (jl)