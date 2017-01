Zwischen Bus und Autos wird's oft knapp

Holger Naumann lenkte auch gestern routiniert seinen Bus durch den Mittweidaer Stadtverkehr. Obwohl schon viel Schnee von den Straßenrändern abtransportiert wurde, gibt es immer noch hier und da kritische Stellen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 21.01.2017



Mittweida. Es ist genau 13.34 Uhr an diesem Freitagnachmittag, als Holger Naumann mit seinem Bus der Mittweidaer Stadtbuslinie C am Kaufland zu seiner Tour in Richtung Gewerbegebiet Altmittweida startet. "Zu Wochenanfang war richtig was los", weiß er noch genau. Obwohl der Winterdienst, wie er sagt, sehr gut gearbeitet habe und zwischenzeitlich die Schneeberge an Straßen und Haltestellenbereichen schon sehr viel kleiner geworden sind, gebe es nach wie vor Bereiche, die auch ihm als Fahrer, der bereits seit fünf Jahren Busse auch im überregionalen Verkehr lenkt, alles abverlangen.

Bereits wenige Minuten später wird es auf der Straße Am Sportplatz das erste Mal eng. Ein Auto parkt wegen des Schnees am Straßenrand mit dem Hinterteil so weit in Richtung Straßenmitte, dass Holger Naumann nur noch Schritttempo fahren kann, um den Kleinwagen, der bereits ein Knöllchen hinter der Windschutzscheibe hat, nicht zu beschädigen. "Parkende Autos sind eigentlich das Hauptproblem", sagt der 39-Jährige, der in Wiederau wohnt und das Mittweidaer Stadtgebiet bestens kennt. "Es wäre schön, wenn die Fahrer ihre Autos so abstellen, dass auch die Busse noch durchkommen", meint er. "Denn im Bus könnten auch ihre Enkel oder ihre Kinder sitzen. Wir sind alle hier im Bus unangeschnallt."

Am Bahnhof, wo um 13.38 Uhr zwei Männer und eine Frau einsteigen, gibt es ein ganz anderes Problem, denn dort gestaltet sich die Anfahrt an die Haltestelle schwierig, zudem ist es glatt.

Besonderes fahrerisches Können ist wenig später gefragt, als er in die Poststraße einbiegt: Links und rechts parkende Autos, die wegen des Schnees nicht ganz am Rand stehen. Da wird es mitunter knapp zwischen Bus und manchem Autospiegel. Auf seiner Fahrt zur Wendeschleife im Gewerbegebiet Altmittweida gibt es weitere Stellen, an denen Holger Naumann sehr viel mehr aufpassen muss als an schneefreien Tagen. Doch er bleibt in jeder Situation gelassen - auch wenn es mal zu Verspätungen kommen kann, wie in dieser Woche erst. Dann passiere es schon mal, dass er den Frust abbekommt. "Es gibt hin und wieder Leute, die das nicht verstehen und verärgert sind, beispielsweise wenn sie ihren Anschluss-Zug verpasst haben", sagt er. Doch auch in solchen Situationen weiß der Wiederauer, wie er damit umgeht: "Man bleibt nett, versucht, es zu erklären. Ändern kann ich es eh nicht." Mit einem Augenzwinkern meint er am Schluss seiner Runde: "Die meisten Fahrgäste aber - ich würde mal sagen, das sind 99 Prozent - sind einsichtig."

Regiobus-Geschäftsführer Michael Tanne kennt seit Jahren die Folgen massiver Schneefälle. Und die hätten sich auch in dieser Woche wieder gezeigt. "Es kam auf vielen Linien zu Verspätungen." Ganz früh seien die Busfahrer relativ gut vorangekommen. "Doch wenn der Berufsverkehr einsetzt und die Lkw stehen, dann stehen dahinter auch unsere Busse", erklärt Tanne. In solchen Fällen hagele es dann Beschwerden von empörten Buskunden, die an den Haltestellen vergeblich auf ihren Bus warten und dann die Service-Nummer der Zentrale in Freiberg wählen. Einen Folgebus zu schicken, mache laut Tanne bei solch extremen Wettersituationen, wie es sie vor Tagen mehrfach gab, wenig Sinn. "Denn dieser Bus steht dann genauso in der Warteschlange." Dem Winterdienst gebe er keine Schuld, denn der sei an solchen Tagen im Dauereinsatz und habe oftmals mit parkenden Autos zu kämpfen oder er stecke selbst fest.

"Wenn es ganz stark weht, dann müssen wir hin und wieder auch mal ein Dorf auslassen, um auf den besser geräumten Bundesstraßen bleiben zu können", so Tanne. Die Entscheidung, ob der Busfahrer oder die Busfahrerin - etwa zehn Prozent sind Frauen - einen Berg hoch fährt oder nicht, müsse jeder selbst treffen. "Da reden wir nicht rein." Doch Tanne weiß, dass jeder versuche, das Bestmögliche aus jeder kritischen Situation zu machen. "Wir haben ehrgeizige Fahrer, die sich sagen: Wir müssen es schaffen. Man nennt das Busfahrer-Ehre", sagt Tanne. Größere Unfälle seien bis jetzt glücklicherweise ausgeblieben.