200 Gäste feiern auf dem Rochlitzer Schloss

erschienen am 09.10.2016



Ein teils verregneter Samstag hat den Veranstaltern keinen Strich durch die Rechnung gemacht: Reichlich 3200 Besucher zählte das zweitägige Köstliche Herbstfest am Wochenende auf Schloss Rochlitz. Auf der mittelalterlichen Burganlage gab es viel zu entdecken, zum Beispiel bei einer Kartoffelrallye, an Ständen von Direktvermarktern sowie Handwerkern und während besonderer Führungen. (fmu)