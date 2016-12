2017 wird es mit Baugebiet in Rochlitz ernst

Die Stadt treibt Planungen für den Eigenheimstandort am oberen Weinberg voran. Für das hügelige Terrain zeichnet sich eine Lösung für die Entwässerung ab - bislang das größte Problem bei der Erschließung.

Von Andy Scharf

erschienen am 16.12.2016



Rochlitz. In der Großen Kreisstadt reifen die Träume von einem neuen Wohngebiet. Planungen für die Erschließung des Areals am oberen Weinberg schreiten voran. "Wir sind dran und setzen es auch um. 2017 soll es entscheidende Fortschritte geben", sagte Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) gestern auf Anfrage. Ob dann auch schon Bagger anrollen, sei aber offen.

Im Gebiet zwischen der Gartenanlage und dem bereits vorhandenen Wohnareal könnten bis zu 25 Grundstücke mit jeweils um die 800 Quadratmeter Fläche entstehen. Ins Visier der Stadt war diese Fläche bereits vor Jahren gerückt - die Umsetzung scheiterte allerdings an zu hohen Erschließungskosten für das hügelige Gelände. Laut Dehne kristallisieren sich nun aber auch dafür Lösungen heraus. So soll Regenwasser durch eine Doppellösung aufgefangen und abgeleitet werden: durch dezentrale Rückhaltebecken auf jedem Grundstück und eine zentrale Variante für die Straßen. Details seien noch zu klären. "Das Ziel ist dabei, die Erschließungskosten und damit letztlich die Grundstückspreise im Rahmen zu halten", so Dehne. Auch städtische Zuschüsse für bauwillige Familien seien denkbar. Dehnes Rechnung: Diese Finanzspritze würde sich langfristig für die Stadt lohnen, da mit jedem neuen Einwohner Zuweisungen durch das Land steigen.

In Rochlitz ist attraktives Bauland rar. Es gibt zwar Anfragen von Bauwilligen, allerdings stoßen verfügbare Grundstücke oft auf geringes Interesse. Die Stadt kann Anfragen teils nicht bedienen, da sich Vorstellungen potenzieller Bauherren nicht mit den Gegebenheiten decken. In diesem Jahr habe es über 20 Grundstücksanfragen gegeben, obwohl kein Wohngebiet ausgewiesen sei. Dehne geht davon aus, dass die Anzahl sonst höher wäre.

Potenzielle Baugebiete gibt es zudem am Oberen Talweg. Die Erweiterung des Gebietes in Zaßnitz hält Dehne ebenfalls für denkbar, wird aber von der Stadt genauso wenig präferiert wie diejenige am Pestweg. Und auf dem von Wohnblöcken befreiten Areal an der Geithainer Straße stören Leitungen im Boden. Auch Privatpersonen wollen Bauland am Stadtrand ausweisen.