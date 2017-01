2018 ist es so weit: Seitenhainer bekommen fließend Wasser

Das Brunnendorf in der Gemeinde Wechselburg wird an das Trinkwassernetz gehängt. Etwa Dreiviertel der Anwohner stimmte nach zähen Debatten nun doch dem Anschluss zu. Auch in Bernsdorf tut sich etwas.

Von Andy Scharf

erschienen am 14.01.2017



Seitenhain/Wechselburg. Der Wechselburger Ortsteil Seitenhain soll nun doch an das zentrale Trinkwassernetz angeschlossen werden. 22 der 29 Grundstückseigentümer haben einem Ausbau zugestimmt - und damit 75 statt der mindestens nötigen 70 Prozent. "Wir werden die Planung nun forcieren. Noch im ersten Quartal sollen die Anwohner über die weitere Zeitschiene der Erschließung informiert werden", bestätigte gestern Ullrich Pötzsch, technischer Leiter des zuständigen Wasserzweckverbandes ZWA. Bislang hatten sich zu viele geweigert.

Bis Mitte 2018 soll das Dorf vollständig erschlossen sein. Es gibt allerdings weiterhin Eigentümer, die nach wie vor Trinkwasser aus ihren eigenen Brunnen schöpfen wollen. "Wir wollen einvernehmliche Lösungen", betonte Pötzsch. Die sieben Eigentümer sollen jetzt erneut kontaktiert werden. Gründe für Kritiker sind unter anderem zu zahlende Eigenanteile für den Anschluss und vorhandene und teils noch funktionierende Tiefbrunnen. Allerdings nicht mehr bei allen Anwohnern: Viele kämpfen mit stetig sinkenden Grundwasserspiegeln und hoher Nitratbelastung. Wer sich dennoch gegen den Anschluss an das Netz weigert, könnte letztlich dazu gezwungen werden.

Insgesamt kostet die Erschließung laut Planung rund 350.000 Euro. Da die Gemeinde Wechselburg dieses Projekt als prioritär eingestuft hatte und an den ZWA Fördermittel weiterreicht, sinken letztlich auch die Eigenanteile der Bürger. Laut Pötzsch geht es um rund 4000 Euro pro Anschluss inklusive einer bis zu zehn Meter langen Leitung von der Hauptleitung zum zu errichtenden Schacht auf dem jeweiligen Grundstück. Für die Leitung vom Schacht bis ins Haus müssen die Anwohner noch einmal in die Tasche greifen. "Wir reichen die Rohre allerdings zum Einkaufspreis weiter", versicherte Pötzsch.

"Das ist ein wichtiger Schritt für Seitenhain. Ohne gutes Trinkwasser können auf Sicht dort auch keine Menschen leben", konstatierte Bürgermeisterin Renate Naumann (CDU). Die Gemeinde könne ohne intakte Erschließung zudem Bauanträge nicht bestätigen. "Nun sind wir erleichtert", so Naumann.

In Mittelsachsen gibt es sachsenweit die meisten Brunnendörfer. Rund 11.000 Einwohner des Landkreises beziehen demnach Trinkwasser aus eigenen Brunnen und sind nicht ans öffentliche Netz angeschlossen. So auch im Seelitzer Ortsteil Bernsdorf, wo ein Anwohner sein Trinkwasser 2015 ein halbes Jahr lang sogar in einem 1000-Liter-Bottich in Rochlitz holen musste. Dort und in Rüx (Zettlitz) will der ZWA aktiv werden. Ab Februar sollen Anwohner befragt werden, ob sie sich gegen Gebühr anschließen lassen. Da die Gemeinden allerdings keine Fördermittel beantragt haben, könnte es teurer werden. ZWA-Leiter Pötzsch sieht weiter das Land in der Pflicht, ein Förderprogramm dafür aufzulegen. Bisher sieht der Freistaat dafür keinen Bedarf.