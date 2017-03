300 Gäste feiern politischen Aschermittwoch in Penig

erschienen am 01.03.2017



Penig. Rund 300 Gäste haben beim traditionellen kommunalpolitischen Aschermittwoch im Peniger Schützenhaus das Ende der närrischen Saison gefeiert. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt verfolgten in Büttenreden und Auftritten unter anderem von Schauspielerin Birgit Lehmann alias Gräfin Cosel, wie Kommunal, Landes- und Bundespolitiker durch den Kakao gezogen wurden.

Für Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) war es einer der ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Knie-OP. Büttenredner Martin Bergmann (jun.) aus Penig vermutete, Damm habe sich die Knie beim Niederknien vor dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich "abgewetzt". Neben der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz (SPD) war die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA vielzitiertes Thema. So rief der Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger zum Publikum: "Hey Mr. Trump. Wenn es darum geht, wäre es the great, in unserem Muldental sind die Menschen the best." (grit/jl)