50.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

erschienen am 21.11.2016



Erlau. Ein Unbekannter hat bei einem Unfall auf der Mittweidaer Straße in Erlau am Sonntagfrüh einen Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Laut Polizei kam der Renault Laguna des Unbekannten gegen 4 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzhaus, wobei eine Photovoltaikanlage beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Alarmierte Polizisten stellten das zurückgelassene Fahrzeug sicher.

Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 03737/7890 nach Zeugen. (fp)