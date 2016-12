76 Jahre Altersunterschied sind im Chor nichts Trennendes

Beim Singen ist es egal, wie alt man ist. Das beweisen Emily Loß mit 14 und Annaliese Weiske mit 90 Jahren.

Von Babette Philipp

erschienen am 09.12.2016



Wechselburg. Was die beiden Frauen eint, ist die Liebe zur Musik, die sie im Paul-Fleming-Chor ausleben. Der Unterschied: Annaliese Weiske ist mit 90 die Älteste, Emily Loß mit 14 die Jüngste in dem Wechselburger Klangkörper, der mit dem Weihnachtskonzert am vierten Advent seinen traditionellen Auftritt in der Basilika hat.

Annaliese Weiske hat schon in ihrer Kindheit gern gesungen. Zusammen mit ihren beiden Schwestern, eine spielte Laute, hat sie schon als sechs- oder siebenjähriges Mädchen zur Kirmes beim sogenannten Kuchensingen mitgemacht. "Da waren die Leute beim Kaffeetrinken und wurden so musikalisch unterhalten. Und für uns gab es auch ein Stück Kuchen, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben", erinnert sich die rüstige Dame, der man die 90 wahrlich nicht ansieht. Später sang sie in der Kurrende mit. "Das ging so im Alter von zehn Jahren los. Wir haben in der Kirche bei verschiedenen Veranstaltungen, bei Hochzeiten und Beerdigungen gesungen", erzählt Annaliese Weiske. Zudem war sie Mitglied im Kirchenchor.

Geboren und aufgewachsen in Wechselburg, zog sie 1952 nach Rochlitz, wo sie heiratete. "Ich habe dann bei Stern-Radio gearbeitet und dort im Chor mitgesungen." 67-jährig hörte sie im Mai 1993 zur 825-Jahrfeier Wechselburgs den Paul-Fleming-Chor die Pfingstkantate singen und beschloss kurzerhand, in ihrem ehemaligen Heimatort sängerisch wieder aktiv zu werden. "So gewann unser Chor eine stets zuverlässige und sichere Sängerin. Auch mit 90 versäumt sie keine Probe und singt jedes Konzert mit", findet Chorleisterin Freia Benndorf nur lobende Worte über Annaliese Weiske. Große Achtung hat sie vor der Seniorin, weil sie bei den Auftritten auch wie alle anderen über eine Stunde lang stehe. Ein Stuhl sei immer griffbereit, aber sie nutze ihn nicht. "Die Zipperlein haben schon ein wenig zugenommen, aber wenn ich die schöne Kulisse sehe und mit dem Chor zusammen anfange zu singen, dann ist alles vergessen. Singen hält ganz einfach jung", sagt sie schmunzelnd. Dass sie die Texte dabei, wie beim Chor so üblich, auswendig kennen muss, mache ihr nichts aus. "Ich bin aber keine, die sich zu Hause hinsetzt und lernt. Die Texte präge ich mir auch so während der Proben ein."

Ebenfalls von Kindesbeinen an eine Sängerin ist Emily Loß. Und sie spielt dazu noch Gitarre. "Ich war in einem Gospelchor, und es hat mir dort sehr gefallen. Dann habe ich die Schule gewechselt. Dort im Chor hat es mir nicht so gefallen, es fehlte irgendwie der Anspruch", sagt die Narsdorferin. Schließlich trat sie in den Wechselburger Chor ein, in dem auch ihre Eltern singen. Seit zwei Monaten ist die Schülerin Mitglied. Dass sie mit 14 die Jüngste ist, stört sie nicht. "Ich fühle mich gut aufgenommen und integriert. Und es ist auch ein schönes Gefühl, mit meiner jungen Stimme ein wenig frischen Wind in den Chor zu bringen", sagt sie. Dabei singt sie nicht nur im Chor, sondern auch oft und gern zu Hause mit ihren Eltern. Zwar hört sie privat altersgemäß lieber Rock- und Popmusik, findet aber die weihnachtlichen Weisen "wunderschön". Besonders "Der kleine Trommler" hat es ihr angetan. "Das Weihnachtslied klingt total schön und warmherzig."

Inzwischen hat Emily ihren ersten Auftritt schon gemeistert - bei einem Konzert in der Rochsburger Kirche. Der zweite liegt mit dem Weihnachtssingen in der Wechselburger Basilika vor ihr. Dem sieht sie, wie sie sagt, mit mehr Freude als Aufregung entgegen. Bis dahin heißt es für sie, Texte zu lernen. "Ich begleite mich dabei selbst mit der Gitarre und kann mir sie so besser einprägen", erklärt sie. Außerdem werde im Chor Rücksicht genommen, wenn sie noch nicht das gesamte Repertoire beherrscht. "Aber das will ich schon bald können", betont sie.

Das Weihnachtssingen des Paul Fleming-Chores findet am Adventssonntag, 18. Dezember, in der Wechselburger Basilika statt. Beginn der Veranstaltung ist 15 Uhr.